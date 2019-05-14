安撫人心 中國官媒：不刻意競貶人民幣

由於中美貿易談判出現波折，導致上周（5 月 6 日至 10 日）人民幣走勢急貶，上周人民幣兌美元即期匯率貶值 752 個基準點，貶值 1.1%，創下 10 個月最大周度貶度。

市場擔心人民幣貶值趨勢可能將持續下去，對此中國人行旗下媒體「金融時報

」指出人民幣匯率不會出現持續大幅貶值，試圖安撫市場對於人民幣貶值所造成的不安情緒。

(圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢) 人民幣今 (14) 暫時止貶回升。

該媒體指出下列幾點，認為人民幣在可控範圍：

中國經濟出現改善。

今年以來資金持續流入中國。

目前外匯市場預期人民幣貶值的幅度並不高。人民幣無本金交割遠期合約（NDF）顯示，離岸市場預期 1 年後人民幣匯率水準為 6.87～6.88。

不過這些對經濟的敘述都是在中美貿易再度開打之前的經濟情勢，如果中美之間貿易紛爭持續下去，恐怕三個月後貿易戰的負面衝擊就會顯現。何況美國還有 3250 億美元的加徵關稅手段還未推出。因此中國下半年經濟還能保持原先樂觀預估是有疑慮。

同時，針對股市資金流動方面，今年以來北向資金雖仍為淨流入，但 4 月份開始已出現淨流出，規模達人民幣 179 億元，而 5 月到目前為止，已淨流出人民幣 174 億元。

一方面陸股今年以來漲幅已高，本身就會影響外資再加碼的意願（反映於 4 月數據），再加上中美貿易局勢急轉直下，更加速資金外逃（反映於 5 月數據），因此若中美雙方關係沒有和緩，也難保今年北向資金不會從淨流入轉為淨流出。

中國監管部門已多次強調，不會搞競爭性貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端。但就算中國官方不刻意讓人民幣走貶，市場力量仍會主導人民幣貶勢。

去年中美貿易戰第一次開始後，人民幣就出現大幅貶值，IMF 也出具報告指出人民幣貶值是合理，只是反映經濟情勢，沒有超貶。想當然如果這波中美貿易戰越演越烈，人民幣就算沒有被官方操控而走貶，但在市場機制之下，人民幣兌美元貶值也是合理預期。

