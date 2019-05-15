法人資金停泊 4月投信基金規模創歷年新高 瞄準2標的

根據投信投顧公會最新資料統計，受惠大型機構法人資金停泊，4 月投信基金規模較上月成長 3.04%，達 3 兆 916 億元，突破 2004 年以來紀錄，創歷年單月新高，法人停泊的資金大量轉進債券 ETF 或貨幣市場型基金兩種標的。

按類型區分，4 月增長最多的是跨國指數股票型、國內貨幣市場型與跨國一般債券型，規模各增加 361、339 與 223 億元；而減少較多的是國內指數股票型、跨國股票型與多重資產型，略減 47、29 與 24 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷指出，今年來全球股市反彈，各類風險性資產累計漲幅已大，引發獲利了結賣壓，故股票型基金資金微幅流出。不過，大型機構法人追求更好的收益，以及企業閒置資金停泊、避險需求升溫，大量轉進債券 ETF 或貨幣市場型基金，挹注整體投信基金規模。

葉菀婷表示，新一輪美中貿易戰火在 5 月再起，市場情緒難免受到牽動，股市短線進入震盪整理格局。但從美、中兩國近期動態顯示，關係與氣氛未弄到一發不可收拾，顯示利益都以和談為前題，預料和解只是早晚的事，因此建議投資人保持冷靜，掌握紀律投資原則，因應一時的混亂。

策略上，葉菀婷建議，不妨採取定期定額、逢回加碼，再搭配資產配置方式，分散布局成長趨勢明確的創新科技產業、跌深的中國股票基金，並適度增持水電瓦斯等高股息基金，或美國投資等級公司債等優質債券，強化投資組合的穩定度與收益性。