【台新投信】政策作多、資金回補空間大 台股基金逢低加碼

中美貿易談判再起波瀾，引發短線獲利了結賣壓，台新中國通基金經理人魏永祥表示，此波回檔僅是技術性回檔修正，畢竟台股由去年 9300 點附近低點一路上漲至 11000 點以上，波段大漲近 2 成，適時拉回整理剛好提供逢低買點。就基本面而言，下半年起台股企業獲利恢復成長，加上新產業趨勢如 5G 積極鋪建等帶動下，基本面行情有望接棒演出，對台股後市無需悲觀，建議逢低加碼。

魏永祥指出，分析外資動向，2018 年外資賣超台股 3000 億元，今年以來回補 1500 億元以上，且外資期貨未平倉口數創新高，顯示外資心態偏多有利於未來持續回補台股；另一方面，2019 年以來台股大漲，但大戶與中實戶反退場，第一季人數皆較去年同期減少 3 成以上，加上融資餘額偏低，顯示場外資金仍多，有利後市回補空間。另外，政策作多意願亦濃厚，行政院 4/11 通過 "境外資金匯回專法草案"，以低稅率吸引海外資金匯回，目的是引導海外資金回台進行實體投資，預估每年可吸引 8900 億元資金匯回，有助於帶動國內經濟成長。

魏永祥表示，台股在政策偏多、資金具回補空間、下半年旺季可期利多支撐下，預期即使震盪拉回，幅度應不致太大，個股仍有表現機會。選股方面，建議優先布局 5G、網通、光學、電動車等較不受貿易戰影響的族群為主外，亦可搭配股價低基期、轉機股、高殖利率股、優質中小型股分散風險。

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