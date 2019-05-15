

◆盤勢分析

1. 美國總統川普稱美中貿易談判仍有機會達成協議使得美國股市週二反彈收高，四大指數反彈上漲約 0.8~2.4%，其中以費城半導體指數上漲最大，投資人除持續評估中美貿易戰升高的衝擊外，也須關注美國在 5/18 是否會如之前預定對歐洲進口汽車及零件加徵國安關稅。

2.MSCI 如期調高 A 股權重帶動亞股上漲，化解周一晚上中國報復性調高關稅的利空，周二亞股普遍出現開低走高，台股早盤跳空開低後，在 MSCI 利多效應出現低接買盤，成功守穩年線，成交量也明顯放大，終場指數下跌 39.04 點，跌幅 0.37%，收在 10,519.25 點，成交金額為 1,397.44 億元。三大法人合計賣超 40.36 億元：外資賣超 93.28 億元、投信賣超 5.76 億元、自營商買超 58.4 億元。

3. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量放大至 1,400 億附近，後勢須維持在五日均量之上才有利多方反彈。

(2) 均線：收盤守穩年線，短線下檔支撐為年線，上檔壓力為季線。

(3) 技術指標昨日 K 值上升至 17.14，KD 開口閉合，觀察是否能再持續向上反彈黃金交叉。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電在 MSCI 調升權重利多，股價守穩季線後續觀察能否轉強向上。

4. 櫃買指數漲幅 0.29%，收在 135.43 點，相對集中市場強勢。9 日 K 值向上至 21.62，短線支撐為 132 點附近，壓力為 139 點附近。

5. 觀盤重點：台股週二成功守穩年線，且成交量明顯放大至 1,400 億，後勢須挑戰站上在五日均線之上才有利止跌，預期短線上會在年線及季線作區間打底機會較大。盤面結構部分，電子資金佔大盤成交比重下降至 60.14%，資金往傳產、金融及高殖利率等相關個股分散佈局。選股方向可留意系統整合、IC 設計、越概、自行車、生技、高殖利率股等。

6. 美中貿易衝突升溫，雙方近期祭出報復手段，恐將波及台灣電子資訊業。經濟部次長昨日表示，美國日前發布對 3,000 多億美元中國大陸產品加徵 25% 的關稅清單，我手機、電腦、平板供應鏈恐受波及，包括「電子五哥」在內，恐將受到嚴重衝擊。

7.MSCI 最新權重調整結果出乎預期，台股在三大指數全面調降，一反外界看好調升，同時在全球新興市場和亞太（除日本）指數遭調降 0.51、0.37 個百分點，分為近十年和 2016 年來最大降幅。金管會預估，這次權重調降後，台股資金將流出約 620 億元。

8. 國泰金最新前十大股東名單出爐，前十大股東中壽險同業出現變化，除了新光人壽、全球人壽、南山人壽還是國泰金股東外，富邦人壽今年退出國泰金前十大股東，改由中國人壽成為國泰金最新大股東。

