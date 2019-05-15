台股盤前—川普「硬中帶軟」美股強彈 台積電ADR大溢價 反攻號角可期

川普對美中貿易戰「硬中帶軟」，使氛圍每天在變，美股在周一崩跌之後，今晨強力反彈，台股 ADR 大多上漲，尤其台積電 ADR 與台積電現貨溢價高達 5.25%，預期成為台股今 (15) 日反攻的領頭羊。

美國總統川普 14 日針對美中貿易戰發出多篇推文，表示「我對習近平主席的尊敬和友誼是無止境的」，只要「時機到了」就會和中國談成貿易協議。

美股四大指數今晨全數強彈，道瓊工業平均指數收高 207.06 點或 0.82% 至 25532.05。Nasdaq 指數收高 87.47 點或 1.14% 至 7734.49。S&P 500 指數收高 22.54 點或 0.80% 至 2834.41。費城半導體指數收高 33.88 點或 2.40% 至 1442.83。

台股 ADR 也大多跟進美股漲勢，包括台積電、中華電、聯電都走漲，其中，台積電 ADR 漲 2.4%%、漲到相當於現貨價 261.55 元，與台積電現貨昨天收盤價 248.5 元相比，溢價拉大為 5.25%，今天台積電的表現可以期待。

今天觀盤重點，鴻海受傳統淡季影響，單季淨利較上季與去年同期衰退，且毛利率、營益率、淨利率呈現「三率三降」，但每股純益仍達 1.43 元，是近二年同期最佳。鴻海昨日股價在外資擴大賣超 1.3 萬餘張摜壓下，失守 80 元關卡，終場以 79.7 元作收，跌 1.5 元，為波段低點，鴻海表現值得關注。

整體來說，台股近一周拉回修正，連破月線、季線等支撐，短短七個交易日大跌 5.2%，市值也大減 1.6 兆元，亞股昨天雖然續跌，跌幅已見縮小，台股也收長下影線，顯示低檔支撐轉強，短線隨時醞釀反彈。

