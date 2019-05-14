〈每日外資外匯觀點〉貿易風險升高下的簡單操作...做空預期中的輸家

中國報復美國宣布對 600 億美元美國商品加徵關稅，美股全面暴跌，道瓊指數崩跌 600 多點，市場避險情緒升溫，美元持穩，日圓表現強勁。市場關注周二美國聯準會三號人物威廉姆斯發表談話，恐怕將再度引發市場波動。

Saxo Capital Markets 澳洲市場策略師 Eleanor Creagh 表示，中美貿易談判可能持續的時間被低估，預期市場還會進一步下跌，特別是標普 500 指數和中國市場。

Ladenburg Thalmann 資產管理公司執行長 Phil Blancato 表示，近期市場受中美貿易戰波動只是前奏，在可預見的未來，還會有更多波動。

周一美股暴跌，投資人尋求避險，具有避險屬性的日圓表現出色。IG Asia 市場策略師 Jingyi Pan 表示，加徵關稅持續的時間越長，對全球經濟造成的損害就越大，日圓等避險資產將受惠。

上周美元兌日圓已下跌 1%，在中國宣布提高關稅後，一月期美元兌日圓一個月期風險逆轉升至四個月高點，日圓受期權避險需求大增的支撐，周一美元兌日圓一度下跌來到 109.34。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 Dailyfx 撰文，在貿易戰風險提高下，有一種簡單易行的交易方式，那就是做空預期中的輸家，而輸家指的是從亞洲到南美各地、對風險敏感的新興市場貨幣。

資產管理公司 GSFM 的顧問 Stephen Miller 也建議做多美元兌新興市場貨幣，例如阿根廷披索和土耳其里拉。

摩根大通新興市場貨幣指數過去一個月下跌了 1.9%，Kapstream 駐雪梨基金經理 Raymond Lee 認為貿易爭端還會繼續，他會做多美元兌一籃子新興亞洲貨幣。