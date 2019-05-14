紐約匯市—中美互嗆調升關稅 人民幣貶至5個月半低點 避險貨幣飆漲

週一 (13 日) 交易，人民幣兌美元下跌至去年 12 月以來最低水準，係因中美貿易戰升級，兩邊都調升對彼此的關稅。

繼美方上週五宣布針對價值 2000 億美元的中國貨品調升關稅至 25% 之後，中國當局週一宣布，計畫針對價值 600 億美元的美國貨品調升關稅至 25%。

美國總統川普指控北京當局違背前幾次談判所做出的承諾，中國則在週日反擊，稱中國不會吞下損害其利益的任何「苦果」。

人民幣兌美元貶至 6.92，為去年 12 月 24 日以降最低水準，預期中國官方在人民幣兌美元匯率摜破 7 的時候會進行干預。

中美貿易緊張也讓市場憂心忡忡，因為中國可能出售大量美國公債作為對美國的懲罰或者一種談判手段，如此恐挫傷美元兌日圓和瑞士法郎等避險貨幣的匯率。

這也短暫挫傷美元兌歐元的匯率，但之後收復跌幅，歐元持平在 1.1235 美元。

多倫多加拿大帝國商業銀行資本市場（CIBC Capital Markets）北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，中國持有大量美國公債，所以市場有點恐慌，讓美元兌其他主要貨幣處於防守。

他也稱，由於歐元區收支順差，所以在貿易戰時期，有貿易盈餘的貨幣理論上表現較好，所以歐元兌美元應可受惠。

避險貨幣飆高

日圓和瑞士法郎週一飆漲。日圓兌美元自上週五的 109.95 日圓兌 1 美元升值至 109.31 日圓，為 2 月 1 日以來最強水準；瑞士法郎升值 0.6% 至 1 美元兌 1.0063 瑞士法郎。

Cornerstone Wealth 投資主管 Cliff Hodge 認為，「目前為止的拋售已經有秩序地消除一些股市的泡沫。投資者應關注收益率和美元，以探尋未來市場走勢跡象，如果美元指數向上突破，各央行精心策劃的通膨貿易就會面臨風險。」

與此同時，澳元兌美元也貶值 0.7% 至 0.6950 美元。由於中國是澳洲的主要貿易夥伴，澳元對中美貿易摩擦的消息相當敏感，且投資者也預期澳洲央行將因經濟數據疲弱而降息。

ICE 美元指數略走低至 97.271。

英鎊兌美元自上週五的 1.3003 美元下跌至 1.2965 美元。由於擔心英國議會未能就英國脫歐達成跨黨派協議，英鎊下跌至 2 週來低點。

其他焦點

由於美國對歐盟和日本之間的談判仍持續，投資者應留意川普是否對進口車和汽車零件施加關稅。川普 2 月時收到調查報告，結論指稱汽車與汽車零件的進口造成國家安全，因此提出 90 日的審議期，預計 5 月 18 日將結束審議。

Rai 認為，市場預期川普將會延長最後期限，倘若沒看到他們延長的跡象，本週股市將會看到衝擊。