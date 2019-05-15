紐約匯市—中美貿易糾紛 川普信心喊話 美元終止4日跌勢

週二 (14 日) 交易，中美貿易糾紛延續之際，美元走強，試圖終止兌主要競爭貨幣連續 4 日的跌勢。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 97.506。

MO Capital 外匯策略負責人 Stephen Gallo 表示，「自其他 G-10 貨幣的走勢來看，該指數開盤走高和盤中上漲的主要理由一直是因為日圓走疲。但整體來說，新興市場貨幣今天迄今面臨的貶值壓力較小，這讓廣泛美元強勢上行空間有限。」

美元兌日元自週一稍晚的 109.30 日圓上升至 109.65 日圓。由於投資者謹慎返回美股，引起日圓走跌。

午盤，道指上升約 280 點或 1.1%；S&P 500 指數上升 33 點或 1.2%；Nasdaq 綜合指數上升 100 點以上或 1.4%。

美國川普週一稍晚表示，未來幾週貿易關係的細節就可更明確，並補充說「我覺得一切會非常成功。」

在川普發表樂觀看法後，人民幣兌美元終止連 6 日跌勢且隨著廣泛情緒穩定而上升 0.25%。

ZEW 數據疲弱後歐元穩定

5 月份德國 ZEW 商業信心指數下滑，因 ZEW 經濟信心指數自前月的 3.1 摔至負面領域 -2.1。

每日外匯分析師 Daniela Sabin Hathorn 認為，「在近期中美貿易戰加劇之際，ZEW 經濟信心指數披露，德國和歐元區未來成長前景負面，隨後歐元 / 美元匯率出現一些緩和的下行壓力，因此阻止了近期歐元兌美元的上漲力道，該力道來自美元因中美貿易戰而貶值。」

歐元兌美元小幅走低至 1.1208 美元。

與此同時，英鎊自前一日的 1.2957 美元下跌至 1.2905 美元。

經濟數據

全國獨立企業聯合會公布，小企業樂觀指數上升 1.7 點至 103.5，為 4 個月來最高水準。

根據國勞工統計局，因油價上升，美國 4 月份進口貨品成本增加 0.2%，但通膨幾乎未見浮動。