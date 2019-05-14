貴金屬盤後─貿易戰升高 黃金收高14.40美元 創一個月收盤高點

黃金期貨週一上漲，並突破每盎司 1300 美元關卡，創一個月最高收盤水準。中美貿易談判明顯陷入僵局，美國股市大幅下跌，支撑了黃金上揚。

分析師說，貿易戰升高對中美經濟的衝擊，具有不確定性，推升了黃金走高。

週末，投資人對黃金抱持中性觀點，相信中美兩國將可達成貿易協定。週一，中國宣布採取報復關稅，黃金因而上漲。分析師說，現貨黃金需突破每盎司 1300 美元，才能吸引進一步買盤。

6 月黃金上漲 14.40 美元，或 1.1%，收於每盎司 1301.80 美元，自 4 月 10 日以來，首度突破 1300 美元關卡。

上週五，川普政府將 2000 億美元中國商品的關稅由 10% 調高至 25%，黃金期貨因而收高。政府宣稱中國政府未遵守先前的承諾。

週一，中國說將對 600 億美元的美國商品課徵關稅 25%。美國股市大幅下跌，支撑了黃金再度上揚。

黃金期貨收盤時，美元指數少有變動。分析師說，美元的相對強勢，限制了黃金的漲幅。但黃金只要守在 1292 至 1294 美元範圍之上，整體趨勢仍屬漲勢。

7 月白銀下跌 1.3 美分，或約 0.1%，至每盎司 14.777 美元。

7 月白金下跌 10.70 美元，或 1.2%，至每盎司 854.90 美元。6 月鈀金下跌 33.90 美元，或 2.5%，至每盎司 1316.80 美元。

7 月銅下跌 5.6 美分，或 2%，至每磅 2.719 美元。中美貿易緊張升高，持續引發該工業金屬需求的擔憂。