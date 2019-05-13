〈陸祭報復關稅〉報復川普！中國宣布6月1日起 對600億美元商品加稅

中國財政部官網今 (13) 日公告，自 2019 年 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，分別加徵 5% 至 25% 的關稅。

公告稱，2019 年 5 月 9 日，美國政府宣布，自 2019 年 5 月 10 日起，對從中國進口的 2000 億美元清單商品加徵的關稅稅率，由 10% 提高到 25%，「美方上述措施，導致中美經貿摩擦升級，違背中美雙方關於通過磋商解決貿易分歧的共識，損害雙方利益，不符合國際社會的普遍期待。」

公告指出，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會決定，自 2019 年 6 月 1 日 0 時起，對原產於美國的部分進口商品，提高加徵關稅稅率。

公告說明，6 月 1 日起，將對總價值約 600 億美元、共計 5140 個稅目商品，分別加徵 5%、10%、20%、25% 不等的關稅。

觀察加稅清單內容可發現，加徵 25% 關稅的美國進口商品，包括蜂蜜、酒類、蘑菇罐頭、冷凍蔬菜、果汁、成衣、鞋類等 2493 項；加徵 20% 關稅的商品，包括羽絨、染色劑、牙膏、農用機具等 1078 項。

加徵 10% 關稅的商品，包括冷凍玉米、番茄醬、花生醬、健身器材等 974 項；加徵 5% 關稅的商品，包括電動鏈鋸、車用照明裝置、電熱水器等 595 項。

上述消息使道瓊期指跌幅擴大，重挫逾 470 點；台北時間週一晚間 8 點 39 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 476 點，跌幅達 1.83%。

道瓊期指重挫。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，美國總統川普才在推特上放話，警告中國「別報復」，否則兩國之間的貿易情勢，會變得更糟，假如協議告吹，中國將受到「嚴重傷害」。

川普日前宣稱，在自己可能連任的情況下，中國必須「放聰明點」，盡快與美方敲定協議，若中方想拖到 2020 年美國總統大選後再談，「在我的第 2 個任期內，中國只能在貿易協議中，取得更糟的條件。」

川普揚言，若北京當局無法在 1 個月內，和美國達成貿易協議，他會另對價值 3250 億美元的中國輸美商品，課徵 25% 關稅。

中國外交部發言人耿爽週一強調，加徵關稅無法解決問題，中國不會屈服於外部壓力。