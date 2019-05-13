川普揮關稅大棒 陸外交部：中國不會屈服於外部壓力

美國總統川普提高 2000 億美元中國輸美商品關稅稅率，並揚言另對價值 3250 億美元的陸貨加稅，美中貿易爭端持續升溫；對此，中國外交部發言人耿爽今 (13) 日表示，中國不會屈服於外部壓力。

自上週五起，美國將價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅稅率，從 10% 提高至 25%，川普還放話，若北京當局無法在 1 個月內，和美國達成貿易協議，他會另對價值 3250 億美元的中國輸美商品，課徵 25% 關稅。

耿爽週一對媒體指出，中國不得不採取反制措施，不過，他並未透露反制措施的公布時間。

耿爽稱，加徵關稅無法解決問題，中國有決心、有能力捍衛自身的合法正當權益，「不會屈服於外部壓力」。

新一輪美中貿易談判以「無結論」收場，美方談判代表、財政部長梅努欽認為，本次會談「具建設性」，但雙方尚未規劃進一步協商。

川普則稱，在自己可能連任的情況下，中國必須「放聰明點」，盡快與美方敲定協議，若中方想拖到 2020 年美國總統大選後再談，「在我的第 2 個任期內，中國只能在貿易協議中，取得更糟的條件。」

陸媒新華社評論反嗆，美方對中方加徵關稅，反映了美國的「霸凌意圖」，時至今日，若還有人把中國視作可任意揉捏的軟柿子，「那真是腦子還留在 19 世紀，自欺欺人。」

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 在接受媒體採訪時說，川普和中國國家主席習近平，可能會在 6 月底於日本舉行的 20 國集團 (G20) 峰會中會晤，針對貿易問題進行討論。