貴金屬盤後─股市強力反彈 黃金收低5.50美元 跌破1300美元關卡

黃金期貨週二收低，並跌破每盎司 1300 美元關卡，美國股市自週一的跌勢中反彈，削弱了黃金買盤。

6 月黃金下跌 5.50 美元，或 0.4%，收於每盎司 1296.30 美元。

7 月白銀上漲 3.5 美分，或 0.2%，至每盎司 14.812 美元。

川普總統近來的談話，為投資人帶來少量樂觀氣氛。川普於週一晚間說，美國代表團前往中國協商貿易是否成功，三或四週應可明朗。他說：「我感覺將會非常成功，」該談話拉抬了市場氣氛，股市反彈，黃金則走低。

分析師說，「顯然，黃金一如股市，變成了由新聞推動的市場。近幾日，中美貿易爭議，尤其川普的推文，引發了市場大幅波動。」

由於貿易戰的不確定性仍在，黃金應仍可獲得支撑。投資人也必須考慮中國的現貨需求。

美國股市自近來的低點反彈，道瓊與 S&P 500 於週二大幅上揚。上週五，川普政府將 2000 億美元中國商品的關稅由 10% 調高至 25%。週一，中國說將對 600 億美元的美國商品課徵關稅 25%，美國股市因而大幅下挫。

儘管週二黃金下跌，分析師說，黃金近來上漲，顯示趨勢已轉為漲勢。本週初，因投資人規避風險，黃金上漲，並測試 1300 美元關卡。

其他金屬交易方面，7 月白金上漲 4.20 美元，或 0.5%，至每盎司 859.10 美元。6 月鈀金上漲 16.20 美元，或 1.2%，收於每盎司 1333 美元。

7 月銅上漲近 1 美分，或 0.2%，至每磅 2.725 美元。中美貿易緊張可能削弱該工業金屬的需求。