[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄05/13 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8038 長園科 05/15 上櫃增資 05/09-05/13 255 50.00 50.00 永豐金 01 05/14 27396 4142 國光生 05/15 上市增資 05/09-05/13 10628 18.20 18.20 台新 01 05/14 21605 5283 禾聯碩 05/20 初上市 05/14-05/16 2064 91.00 91.00 元富 01 05/17 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。