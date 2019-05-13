【亞洲投顧】沒有正式止跌就不進場

◆盤勢分析

今天大盤量開低走低，盤勢偏弱偏空，龍哥一直提醒大家，要等到大盤正式止跌再開始佈局，這樣就不會受傷，由於大盤破低點，要重新觀察量縮不破低點或長下影線的初步止跌訊號，龍哥從四月初就跟大家分享五月份不好操作要保守，請大家降低持股比例，降到 5 成左右，現在是不是都驗證了？有做到的朋友，受傷應該不會太大。

等到盤勢止穩再來佈局都來得及，盤勢不好就是控制風險，一樣觀察籌碼穩定的主力股，例如，直播推薦 2379 瑞昱，8039 台虹，3227 原相等等，還跟大家分享 4927 泰鼎，有創高表現，這就是籌碼穩定度的重要性，大家好好體會。

今年一月到三月期貨自動下單已經大賺 + 242 萬元，都有實際對帳單分享，簡單操盤簡單獲利；最近大盤洗盤不好操作，從中找尋珍珠寶藏，快點跟上。



之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單大賺 + 55 萬，先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利；2/20 又出現 + 54 萬元大獲利；3/12 出現大賺 + 130 萬的獲利；自動下單，3/22 又出現 + 56 萬的獲利，順著趨勢操作，享受獲利。

資金持續輪動，留意籌碼穩定的主力股。多方格局股票有，3017 奇鋐，2454 聯發科，2474 可成，6213 聯茂，5469 瀚宇博，4927 泰鼎，2379 瑞昱，8088 品安，8039 台虹，3227 原相，3034 聯詠。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 11005 開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10906 點開始偏空操作，開始拉開獲利。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估