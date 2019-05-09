〈每日外資外匯觀點〉對沖基金日圓空單大增 提防被軋空

美國總統川普擬就 2000 億美元中國商品加稅，引發全球市場動盪，美元指數本周持穩在 97.5 附近，市場聚焦今、明兩天最新一輪中美貿易談判及美國聯準會主席鮑威爾周四發表談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：Bloomberg)

美國道瓊指數本周以來下跌 535 點，在美國周五將加稅的威脅下，投資人對周四將展開的新一輪中美貿易談判能否取得進展的憂慮加深。

安聯投資管理高級投資策略師 Charlie Ripley 表示，投資人關注中美貿易談判的進展及雙方圍繞關稅的對話，市場隨消息面波動，目前動盪的情形可能還將持續下去。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 指出，中美貿易關係再度緊張，以及對全球經濟成長放緩的擔憂，在避險緒高漲下，投資人轉向安全資產，如果貿易緊張局勢緩解，且本周雙方最終在貿易問題上找到一個中間立場，那麼美元空頭很可能會進場。

自上周五以來，隨著中美貿易局勢緊張，避險資產需求的不斷上升已推動日圓上漲約 1%。據 CFTC 最新數據，今年 4 月底，對沖基金和資產管理公司合計持有日圓淨空頭部位 99741 口，為一年多來最高水平，同時在 2 月底時轉而看跌日圓。

美元兌日圓自二月底以來，持續在 109.71 至 112.40 之間波動，一旦跌破區間低點，預期做空日圓的空頭回補的壓力將大增。