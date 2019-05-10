〈每日外資外匯觀點〉美國CPI公布、中美貿易談判變數 美元高度警戒

金融市場本周震盪過後，周五關注正在進行的中美新一輪貿易談判以及美國 CPI 數據公布，美元指數在美國總統川普周四表示本周仍存在達成貿易協議的可能性後，風險氣氛略降，美元指數下跌，在 97.4 之下進行整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國 CPI 數據表現對於聯準會利率前景至關重要，預計也將引發市場的波動。高盛集團經濟學家 David Mericle 和 Jan Hatzius 表示，從經濟和通膨前景考量，顯示聯準會的下一步行動將會是升息，而目前市場卻過度反映了降息預期。

高盛的分析顯示，美國在 2021 年底前進入經濟衰退的累計機率僅略高於 25%，而高盛的團隊預測，聯準會將維持利率不變，直到 2020 年第四季再次升息。

在通膨方面，芝加哥聯準會主席 Charles Evans 評論，如果核心通膨率降至 1.5% 以下，聯準會將會降息；分析師則認為，降息門檻可能要高得多，FOMC(聯邦公開市場操作委員會) 可能需要看到持續的低通膨以及通膨預期出現令人擔憂的進一步下降，才會考慮降息。

彭博經濟學家 Carl Riccadonna 與 Yelena Shulyatyeva 表示，潛在通膨壓力前景不明。因此，即將發布的 CPI 將受到密切關注，以尋找過去幾個月通膨整體下行壓力正在消退的證據。

太平洋投資管理公司 (PIMCO) 首席執行官 Manny Roman 認為，中美有 80% 的機率能達成協議，或者至少解決短期內的貿易爭端，以符合這兩個全球最大經濟體的利益。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 發布的研究報告指出，近期中美貿易談判緊張情緒正在市場蔓延，建議繼續持有歐元兌日圓的空頭部位。