英鎊失去樂觀理由 上周漲2% 才3天全回吐

期待英國能達成脫歐協議的投資人，現在又要失望了。英國兩黨直到現在仍無法對脫歐議題做出決定，突破僵局的期望破滅後，英鎊今年好不容易出現的一波漲勢，現在可能也將告終。

《彭博社》報導，英鎊兌美元近期已連續三天走低，回吐了過去兩周以來的 2% 漲幅。因為英國政府周二表示，英國沒辦法在預定期限之前達成脫歐條款。如此，脫歐的最後期限又延到 10 月 31 日，而英國必須參加 5 月的歐洲議會選舉。

(圖: Bloomberg)

上周，市場對脫歐發展情勢仍抱有期待，認為 5 月初的地方選舉，能讓在野的工黨逼迫執政的保守黨在脫歐議題上妥協。樂觀的情緒上周推升了英鎊漲勢。

還剩兩周，歐洲議會選舉就要展開。巴黎興業策略師 Kenneth Broux 認為，英鎊的偏差應該會更低，因為 5 月 23 日的歐洲議會選舉將激化英國兩大政黨內部對於脫歐的分裂意見，也可能使英國提早大選。

原本投資人將希望寄託在兩黨可以找出解決之道。上周英鎊也出現轉強跡象。但現在這種樂觀顯得有些脆弱，端看英國政府能不能重新聚焦討論 B 計畫，以及首相梅伊是否會如同先前所說，在 10 月之前提早下台，讓混沌不明的情勢早日落幕。

台北晚間 7:45，英鎊兌美元貶 0.48%，報 1.30107 美元，也擴大了過去三天以來跌幅。分析師預估，英鎊可能還會再貶至 1.2866 美元水位。