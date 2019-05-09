紐約匯市—中美貿易戰升級 市場提高降息預期 美元走平

週三 (8 日) 交易，中美貿易爭端升級，令市場益發擔憂，促使投資者提高美國今年稍晚降息的可能性，美元持平。

與先前貿易緊張局勢不同，先前中美貿易緊張時，美元得以受益，這一回美方威脅調升中國進口貨品關稅，促使市場分析師聚焦此招對華府的腐蝕性衝擊。

倫敦 ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 表示，「美國當局已明確表態，央行下一步動作將依據未來公布的經濟數據，市場正預期倘若貿易緊張狀況加劇，央行可能遲早降息。」

ICE 美元指數維持在 97.62。市場預期年底前降息的可能性提高到 80%。

稍早數據顯示，中國 4 月份對美國貿易盈餘較前月擴大至 210.1 億美元，這可能會引起美方採更強硬的立場。

市場聚焦週四和週五的貿易談判，屆時中國副總理劉鶴將試圖挽回協議，避免中國貨品進口關稅在週五起大幅調升。

離岸人民幣兌美元上漲 0.1% 至 6.8037 ，與週一觸及的 4 個月低點已經拉開距離。

法國興業銀行策略師報告指出，「關稅戰升級的威脅就要成真了，目前根本不可能推測任何腳本、正負面的可能性。」

中美不打貿易口水戰，川普看來要動真格了，這推升近幾日避險需求，日圓兌美元上漲 0.2% 至 110.07，本月迄今日圓兌美元漲幅已經超過 1%。

紐西蘭央行調降基準現金利率，自 1.75% 降至 1.5%，致使紐元表現最差，紐元兌美元下跌 0.1%，已較盤中低點 (1 紐元兌 0.6525 美元) 收斂跌幅。

歐元兌美元持平在 1.1191 美元，由於貨幣交易員尚未認定歐元區經濟的通膨前景和貿易戰最新發展，因此走勢維持在近期區間內。

德國商銀策略師表示，「歐洲央行可能會密切關注貿易戰再次升級的狀況，因為真正的經濟後果恐怕非常龐大。」

英鎊連續走跌第三日，英鎊兌美元下跌 0.5% 至 1.3006 美元，係因跡象顯示，英國政府和主要反對黨工黨之間為突破脫歐僵局而進行的談判恐怕即將破裂。