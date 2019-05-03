英國脫歐前景仍充滿不確定性 分析師下調英鎊目標價

由於英國保守黨與工黨在脫歐談判上傳出進展，刺激本週早前英鎊上漲，但隨著週末即將到來，不確定性並未排除，英鎊前景仍不被看好。

本週英鎊兌美元一度攻上 1.3097，近半個月高點，但在週五早盤再度走弱，回到 1.3021 附近。英國央行週四針對英國經濟的樂觀看法，並未幫助此一貨幣走強。

而媒體調查也顯示，由於英國脫歐歹戲拖棚，而近期數據也凸顯英國經濟困境，分析師普遍對英鎊前景並不看好。企業、消費者及市場投機者，對脫歐一事仍處不確定狀態，不知雙方會何時、如何分手。

至新的脫歐日期 (6 個月後)，分析師對英鎊的高低點區間預測，中位數為低點 1.27 美元，高點 1.35 美元，整體預估區間則為 1.23-1.45 美元。

當前英鎊的走勢幾乎全看脫歐事件的變化。AIB 分析師 John Fahey 表示，如果英國議會通過脫歐提案，或是議會間達成共識，英鎊都可能上揚。相反地，出現任何進展，讓市場懷疑無協議脫歐機率上升時，英鎊就走跌。

在 4 月 29 日至 5 月 2 日所做的調查發現，60 位外匯分析師大多都下調了早前的目標值。

以分析師目標值來看，英鎊兌美元 1 個月後的目標值為 1.30 美元，6 個月後為 1.34 美元，1 年後為 1.37 美元。前次調查的目標價分別為 1.32、1.35、1.38 美元。