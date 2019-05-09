【第一金投信】水電瓦斯「二低一高」 耐震

美中貿易戰火再度升溫，衝擊全球金融市場。統計過去兩日，各主要產業股價指數跌幅普遍都達 1~3%，不過，公用事業挾著「二低一高」優勢，即：出口比重低、景氣關連度低，以及高股息殖利率，累計跌幅僅 0.58%，表現明顯抗跌，預料將成為短線資金的避風港。

貿易戰火再起，全球經濟成長面臨衰退風險，年初以來的股市多頭行情告一段落，並轉為震盪整理的分歧走勢。統計周一以來，各主要產業以資訊科技、原物料、工業等跌幅最大，各下跌 2.86%、2.66% 與 2.6%，

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，考量貿易戰的衝擊，去年以來，各產業獲利率都遭到下修，但公用事業產業大多屬於內需型產業，出口比重極低，而且以民生必需品為主，與景氣關連度低，因此，獲利受到影響的程度微乎其微。

根據高盛證券預估，今年各主要產業獲利表現中，公用事業每股盈餘年增率上看 8.4%，異軍突起，超越消費、金融、工業、原物料等其他產業。葉菀婷認為，即使今年再度因貿易戰、英國脫歐等外溢風險的干擾，經濟下行風險增溫，預期民生內需為主的公用事業基本面幾乎不受影響。

而由於獲利可預測性高，公用事業產業較有能力配發高現金股利，股息殖利率長期優於其餘產業。統計過去 16 個月，MSCI 世界公用事業指數平均股息殖利率為 4.13%，高於全球股市 2.41% 平均值。若進一步聚焦在部分收益較穩健的水電瓦斯相關企業，平均股息殖利率更上看 5.85%。

貿易戰引發市場非理性重挫，促使資金轉向防禦性資產。葉菀婷認為，水電瓦斯等公用事業在風暴來臨下，表現較為抗跌，又有高股利率的誘因，將提供資金避風港的保護作用，不僅適合穩健、保守型投資人，積極型投資人也可適度納入投資組合中，降低整體資產波動度。

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