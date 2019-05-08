日幣狂升創2月以來新高 現換5萬元 千元大鈔飛了

美中貿易戰重新點燃緊張情緒，避險資金連日湧進日圓，據台灣銀行今 (8) 日最新日圓現金匯價，日圓兌新台幣已觸及 0.2844，創今年 2 月以來新高，若民眾用新台幣 5 萬元去兌換，較 4 月 17 日盤中低點荷包相比，相當於少了 3532 日圓，不到一個月，一口氣就少新台幣千元。

川普拋出將在本周五對中國大陸 2000 億美元商品加徵關稅至 25% 的震撼彈，亞幣連日成為重災區，避險資金尤其湧進日圓，日圓強勁走升，兌新台幣換匯價也跟著重現 0.28 字頭，根據台銀現金牌告匯率報價來看，日圓兌新台幣已觸及 0.2844，創下今年 2 月以來新高。

若民眾用新台幣 5 萬元去換匯，今天只能換到 17 萬 5808 日圓，相較於 4 月 17 日盤中低點 0.2788 元，當時可換到 17 萬 9340 日圓，相當於現在換匯就少了 3532 日圓，才不到一個月，超過千元的台幣就飛了。

日圓才短短半個月的波動，就讓荷包差很大，對此，Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如提出有關日圓換匯的教戰原則，她表示，民眾到日本旅遊有日幣需求，除了分批換匯，還要評估日圓走勢，當日圓走勢向上，可趁早將現鈔兌換入袋，才能鎖住好匯率，省下更多新台幣。

此外，換匯管道很多，周純如表示，透過外幣 ATM 提領日圓現鈔，匯率最優。以臺灣銀行為例，透過外幣 ATM 提領日圓，享現金賣出價減讓千分之二，比起線上結匯減讓千分之一還要優惠。