不願開降息第一槍 澳洲央行維持利率不變 澳幣反彈

澳洲央行 (RBA) 週二 (7 日) 公布利率決議，維持利率不變，使澳幣快速反彈，此前市場許多人猜測在通膨低於預期下，澳洲可能降息，造成澳幣前幾天下挫。

在澳洲央行宣布利率維持 1.50% 不變之後，澳元兌美元上漲約 0.7%，至 0.7035 美元。儘管這符合早前多數經濟學家的預期，但由於第 1 季通膨疲軟，近日對澳洲可能降息的猜測愈來愈多，預期降息的機率來到 36%。

澳元升值之下，澳洲股市則下跌約 0.25%。

儘管澳洲維持利率不變，但澳洲仍面臨失業率降低、零售數據不佳的威脅，因此未排除未來降息的可能性。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 表示，經濟中仍有「剩餘產能」，勞動力市場仍需進一步改善，以使通膨符合目標。

Lowe 認為，勞動力市場依然強勁，但失業率未出現明顯下降，未來一年失業率將大致保持在 5% 左右，直到 2021 年小幅下降到 4.75%。澳洲央行預計將關注重點放在勞動力市場，勝過通膨。

澳洲央行聲明中依然展現了樂觀情緒，Lowe 認為，澳洲依然有強勁的成長，2019 年經濟成長，則由原先預估的 3% 略修正至 2.75%。

許多經濟學家和市場分析師預測，下個月央行可能就會被迫降息，一些人表示，目前正值選舉期間，可能是央行暫不採取行動的主要因素。

澳洲央行將家庭消費前景，列為「主要國內不確定性」，受到長期收入的低成長和房價下跌的影響。他們預計家庭可支配收入將有所回升，從而推動消費增長。