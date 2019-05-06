〈關稅戰再起〉貿易戰讓新興貨幣慘跌 不過仍有樂觀的理由

根據《彭博社》報導，中美貿易談判劇情急轉直下，川普突然拋出本周五將開始提高 2000 億美元的中國商品關稅至 25%，讓投資市場大驚失色，亞股一片慘綠，中國 A 股假期後開市就遭重創，人民幣也一度貶破 6.82 大關，創下 3 年多來最大貶幅。

關稅戰的問題也讓周一 (6 日) 新興市場貨幣一片狼籍。台北時間下午 7:34，人民幣仍見到 0.76% 貶幅、韓元貶 0.63%、印度里拉貶 0.47%，馬來西亞令吉則貶 0.14%。

南非本週將進行總統大選，但蘭德今日貶幅擴大至 1.15%、墨西哥披索則貶值 0.76%。土耳其則面臨伊斯坦堡地方選舉重選衝擊，里拉兌美元貶幅進一步擴大到 1.08%，不但跌破 1 美元兌 6 里拉關卡，也觸及 7 個月來新低。

匯率波動也影響至債券利差，當地貨幣計價的債券與美國國債利差超過 1 基點。

同時，韓元處境也不容樂觀，明早開盤值得重點關注。因為除了中美貿易戰問題之外，北韓在上周末向東方海面試射不明飛行物，也令南韓投資人繃緊紳經。

雖然令人擔憂的消息不少，但分析師大致上仍保持樂觀，認為這波賣壓應該幾天就會過去。理由有以下幾點：

亞洲其他與中國關係較不密切的市場，不會受到這次風波影響太深，也能比較快恢復。

當局可能會出手護盤，比如中國政府今天就針對民營和中小企業調降存款準備金率。

中國的貿易代表團仍會前往華府，只是這趟行程很可能會延後。

不久之前，川普才說過中美之前的談判「很有進展」。

川普的發言讓投資市場血流成河，雖然傷害已經造成，但是他向來說變就變，情況也很有再次快速轉變。

況且，從大環境來看，央行政策傳達的是相反的訊號。本週，至少有泰國、智利、巴西、菲律賓、印尼等數個新興市場主要國家將召開央行會議。在各國通膨都處於歷史上相對低點的情況下，政策可能有準備放寬的趨勢。

中美之間的貿易談判，看來會花上更長時間仔細討論細節，如此情勢可能讓美聯儲更偏向決定降息，如此一來，其他央行也可能紛紛效法了。