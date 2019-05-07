紐約匯市—川普威脅調升中國貨品進口關稅 人民幣挫至16週低點；日圓上漲

週一 (6 日) 交易，美元兌多數主要貨幣持平，但兌日圓走跌，係因川普揚言本週大幅調升中國貨品的關稅，恐讓中美貿易談判脫軌。

川普週末在推特上威脅，針對價值 2000 億美元的中國貨品要調高關稅至 25%，週一又抨擊中國的貿易做法，聲稱美國在與中國的貿易中損失數十億美元。

但上週五川普甫稱貿易談判有所進展，並讚揚他與中國領導人習近平的友好關係。

多倫多豐業銀行 (Scotiabank) 駐多倫多首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，中美雙方經過數週談判，突然出現貿易緊張氣氛，令投資者措手不及，「外匯市場出現典型的避險行為，美元交易主要走高。」

ICE 美元指數微揚至 97.55。

中美貿易緊張局勢普遍有利美元，因投資者認為美國處於較優勢的地位，更能挺過貿易戰。

因日本為全球最大債權國，日圓往往在地緣政治或金融壓力下受益。美元兌日圓下跌 0.15% 至 110.92，盤中低點達 110.29，為美元兌日圓 5 週來最低水準。

摩根士丹利分析師表示，「美元兌日圓跌破重要的 110.70 關卡，收低在這個水準的話，是技術上看跌。但如果貿易言論沒有更激進，價格走勢會逆轉，轉而推升美元兌日圓。」

亞洲貨幣基本走軟，人民幣兌美元匯率下跌近 1.4％，至 6.8217 元兌 1 美元，接近 1 月 11 日以來最低水準。最近時交易，人民幣兌美元跌幅收斂至 0.5% 至 6.7721 元。

墨西哥披索和土耳其里拉兌美元均下跌。

其他貨幣與中國經濟相關聯的，如澳元和紐元，均下跌約莫 0.5%。

英鎊下跌 0.54%，扭轉週五部分漲幅，係因在野的工黨指控梅伊首相洩漏討論中的妥協細節，恐害談判破裂。