同志風險大？掌握體況四問 守護客戸權益

文●楊佳真

同性婚姻即將合法，未來同志可依法締結婚姻，享有配偶的身分及權利。但對保險公司來說，是否會影響核保的考量因素？又同志有哪些常見的體況或壽命風險？

HIV 非同志專利 台灣確診近四萬人

想用保險照顧同性伴侶，除了上篇提到的受益人及要、被保人的問題外，也得看保險公司願不願意承保。而同志的體況，正是保險公司最擔心的地方。認識客戶（KYC）是業務員基本職責，金管會主委顧立雄也一再強調「公平待客原則」。如果同志客戶在投保、或理賠時遇到上列困難該如何處理？

Q1：同志是愛滋病高風險？

同志與愛滋病，常被外界畫上等號。事實上，愛滋病（AIDS）傳染途徑主要有以下三種，不安全性行為感染、輸血或共用針具感染、及母子垂直感染。這裡的不安全性行為，是指不論哪一種性交方式，只要沒有正確使用保險套，就有可能感染愛滋，所以感染者並非只限於同志。

根據聯合國愛滋防治計劃（UNAIDS）二○一四年統計，全球七大地區中，新增愛滋感染者的感染途徑，以異性戀、母子垂直感染等被歸為「其他」者為最大宗者，包含亞太、中西非、拉丁美洲與加勒比海、東南非等四大地區（詳下頁圖一），而東歐及中亞地區以性工作者為首，中東及北非地區以性工作者或感染者的性伴侶為主，中西歐及北美地區則以男男性交者為最多。

至於台灣，按衛福部疾管署統計，男同志感染愛滋的比例確實比較高。亞東醫院內科部感染科主任楊家瑞說明，自一九八四年至今（二○一九）年三月底止，台灣約有三萬八千人確診罹患愛滋，而感染途徑大宗，也從過去的異性戀性行為、毒癮、到現在以男男性行為為主。

幸好醫學進步，愛滋病雖無法治癒，但透過「雞尾酒療法」（HAART），只要每天服一顆藥，就能控制體內病毒數量，甚至達到連儀器都測不出 U＝U（病毒量不到偵測水平＝不會傳播病毒）的情況，而這樣的結果也代表，此時的患者並不具傳染力！目前有八十九％感染者規律服藥，也因此，患者近十年死亡率僅約○．一～○．二％，預期壽命和非感染者相當。

潛伏期八年 無任何症狀

Q2：帶病投保如何追溯？

然而，愛滋病可怕的地方在於潛伏期可能長達八年，絲毫沒有任何症狀，且有三分之二患者都是在這個階段確診。露德協會二○一七年調查顯示，有超過八成帕斯堤（Positive，HIV 檢測呈陽性的愛滋感染者）擔心申請保險理賠被拒絕。實務上，愛滋病雖為要保書中的「告知問項」，但投保前是否已罹病，多數患者自己都不清楚，連醫師也難以回推認定，容易出現理賠爭議。

楊家瑞說，「來到我這裡的患者有三種情況，第一個是後期發病，出現體重減輕、間斷發燒、咳嗽等症狀；第二個是沒有任何發病跡象，但 HIV 快篩結果呈陽性，才轉介做更精確篩檢；最後一種，他的性伴侶是感染者。」若患者投保前不知情、無相關病歷，保險公司難以主張拒賠。但不可否認，對於愛滋病現症，保險公司原則上會對醫療險暫緩，想買新的保單更是困難。

另一方面，保險公司調閱病歷也非萬能。逢甲大學風險管理與保險學系助理教授呂廣盛指出，根據《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》第十四條，愛滋感染者病歷相關資料，除依法律規定或基於防治需要者外，主管機關、醫療機構及醫事人員均不得洩漏（包括接受檢測之事實及檢測結果）。也就是說，未經患者同意，保險公司無法取得愛滋相關病歷，只能要求「高額件」體檢，其中就包括 HIV 篩檢，及 X 光、心電圖、尿液常規等項目。

歧視霸凌 憂鬱症找上門

Q3：同婚合法後 死亡率降低？

士林靈糧堂傳來輕快的耶誕歌曲，另一群基督徒則在一旁舉辦告別禮拜。受邀主禮告別式的陳思豪牧師愧疚地說，一名同志基督徒 Terry 在去年公投後自殺，他不被家人所接納，甚至離世後，連一個正式的告別禮拜都沒有，所以我們在這裡為 Terry 舉辦告別追思禮拜，紀念所有因台灣基督徒所帶領的迫害風潮而離開的同志朋友們，也獻上我們的致歉。

生理疾病可治，心結卻沒那麼容易解。儘管社會風氣開放，但小至家中長輩、大至路上的陌生人，歧視、霸凌無所不在，不少同志因而罹患憂鬱症、甚至自殺，尤其去（二○一八）年公投過後，公家單位更接到九名同志自殺傷亡的通報。

有人認為，只要同婚專法草案（《司法院釋字第七四八號解釋施行法》）闖關成功，或許可以降低同志自殺率。但呂廣盛分析，同志畢竟是小眾族群，影響統計學的變數不大，且欲統計性向與死亡率之關聯實屬不易，仍有待觀察。

《美國醫學會雜誌：兒科學》（JAMA Pediatrics）研究顯示，在全美同性婚姻合法前（二○一五年），已率先批准同性結婚的州，青少年企圖自殺率下降七％，尤其同性戀及雙性戀青少年自殺比例更下降十四％。研究雖不能證實兩者關聯，但卻指出，重大法令對成年同志有相當大影響，也使青少年同志對未來更有希望。

但來自瑞典及荷蘭等同志友善國家的研究調查卻有不同解讀。二○一六年一項發表在《歐洲流行病學雜誌》（European Journal of Epidemiology）的調查報告顯示，已婚同志的自殺率是異性婚姻伴侶的二．七倍，報告認為這與多數同性戀具多重性伴侶，導致相關疾病纏身，及消極心理有關。至於同性婚姻合法化領先全球的荷蘭也做了類似研究，發現同性戀者的焦慮症、藥物濫用、自殺未遂、及飲食失調的發生率都比異性戀來得高。

來源：《現代保險雜誌》 365 期

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