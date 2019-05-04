〈報稅看這裡〉繳稅調度資金 銀行限時個人信貸利率跌破1%

進入 5 月繳稅旺季，部分銀行因應民眾資金調度需求，推出限時版的個人信貸方案，提供低於 1% 利率折扣與手續費優惠，申貸額度約 300 萬到 350 萬，民眾可依照個人需求，挑選合適的方案。

台新銀行針對報稅季推出「信用貸款 邀你輕鬆跨越稅月」，即日起到 6 月 30 日前，提供前三期貸款利率 0.99%，第四期開始利率 2.5% 到 18%，可貸金額最高可達 300 萬元，持指定稅單還可折抵 1000 原申辦手續費，選擇線上申辦、對保，手續費還可加碼再抵 1000 元。

玉山銀行也針對報稅季提供相關信貸優惠，前三個月利率 0.88% 起，檢附相關報稅資料手續費再減 1000 元，為鼓勵民眾多利用網路申辦，透過「e 指信貸」申辦，手續費可加碼再減 1000 元。

渣打銀行的「繳稅貸」專案，到 6 月 30 日前，前兩期利率 0.88%，第 3 期採機動利率計算，利率 2.99% 起跳，並針對有繳稅需求民眾給予帳管費 2,000 元優惠，申貸額度最高可達 350 萬元、最長可分 7 年償還。

滙豐針對繳稅季推出的個人信貸方案，6 月 30 日前申辦可享前二期年利率 0.88%，或是首期優惠年利率 0.1%，額度最ㄍ高可達 300 萬。

匯豐銀行表示，申請前須備妥申請書、身份證及近三個月薪資單、最新年度扣繳憑單或所得清單等收入證明即可申請，24 小時線上申辦，最快 1 天核貸，更可享有最長 84 期分期付款。



另外，想要透過定存質借調度資金者，「滙豐 Smart Money 定存質借服務」，不但手續簡便，能享有免開辦費、按日計息、隨借隨還等彈性，且跨幣別質借額度上限可設質定存金額之 80%，年利率最低 1.0% 起，並適用於 10 種幣別選擇，滿足客戶多元的理財彈性。



