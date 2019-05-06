衝刺數位經濟 富泰金融AI晶片進入投產階段

看好數位經濟發展，富泰金融今年研發完成「眾香米 55 號 AI 晶片」凖備進入投產階段，主要特點為 AI 演算法邊緣運算器晶片設計、IPFS 區塊鏈分散式儲存、以 10G /100G 網路光纖通訊、網路安全、數位憑證加密安全、支援演算法加密貨幣環境等。

富泰金融希望透過 FPGA 晶片組嵌入人工智慧、運算力、深度學習演算法、金融大數據、Blockchain 技術元件，促使金融數據更加有智能，交易帳本更加安全，依託在「AI 金融」打造國際標準化的開放式平台服務模式。

從 AI IP 晶片設計融入 Blockchain 的分散式演算法、加密演算法及硬體的超髙運算力，到 1U 人工智慧伺服器、IPFS 10G/100G 光纖通信，並在 AWS/ 阿里雲全球佈署 28 個國家運算節點的智慧商業基礎設施，以 Hyperledge eyeM5 帳本技術將歐洲最大利率匯率結算公司的 CFH clearing 系統與 eyeball clearing 系統做連結，打造「全球數字貨幣結算中心」，提供跨境淸算結算、小額消費行動支付、大數據 R/python 人工智能軟體開發包，GO 智能合約軟體開發包、eyeM5 機器人理財、金融商品趨勢預測軟體包等高階服務。

富泰金融專注於金融科技整體解決方案，網羅資料科學、計量金融、人工智能等跨領域人才，在台灣及中國已成功提供大學前瞻金融教學設備及金融機構量化交易之平台，包含全球金融大數據庫、量化開發平台、模型建構、計量回測、實單交易等，對量化金融生態系之整體解決方案有深度之理論知識與實作經驗。