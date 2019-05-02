台灣女性壓力大 三件事是主要壓力來源

現代女性經常是家庭職場兩頭燒，根據康健人壽「360° 康健指數」調查發現，台灣職業婦女壓力指數高達 97%，高居各族群之冠，而單身與已婚有孩子的女性壓力來源也不盡相同，單身者壓力來源為「自身財務」(18%)，已婚、有孩子的職業婦女則最擔心「自身健康」(20%)；另外，「工作太多」與「家庭財務」則名列女性壓力來源前三名。整體而言，財務、工作與健康堪稱女性三大壓力來源

康健人壽表示，不同身分的女性有各自需面臨的壓力與難題，以單身粉領族來說，身體健康、財務來源穩定，才能安心地追求自己想要的人生，如果是預算有限的小資族，購買保險時要以最低成本買到足夠的保障，定期保險擁有低保費、高保障的特性，相對適合收入固定的單身粉領族。

如果是剛步入婚姻的女性可能因婚禮花費、買房、購車，經濟上可能不甚寬裕，建議在預算有限的情況下首先應加強定期醫療與意外險打造防護網。

此外，如果升格成為人母，除了打理生活中的大小事，多數人還需負擔家庭經濟重任，如果生病或住院，除了病房費、手術費等種種開支外，還會衍生因無法工作產生的薪水損失以及聘請看護的費用，建議職業婦女規劃保險時要有彈性，以免繳了高額保費，卻得勒緊褲帶過日子。



康健人壽總經理暨執行長邵駿崴表示，女性朋友面對財務與健康壓力，除透過建立良好的生活習慣像是規律運動幫助紓壓、促進身心健康外，也要透過規劃充足保障來轉移財務風險。

邵駿崴建議，規劃保險時一般可依自身的收支狀況、未來需求和人生風險等三個面向審慎評估，為自己和家庭的財務紓壓，才能安心享受健康人生。