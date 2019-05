若非農就業勝預期 交易商看好美元進一步走強

美國勞工部將於美東時間週五,公布非農就業數據,外界估計,上月新增就業,可能會較 3 月減少;部分交易商認為,若非農就業優於預期,美元將進一步走強。

台北時間週五 (3 日) 下午 5 點 08 分,Investing.com 報價顯示,美元兌一籃子貨幣的美元指數(DXY),上漲 0.06%,至 97.90。

近期美國經濟數據表現亮眼,勞工部日前公布首季非農勞動生產率 (非農企業員工每小時產出折算成年率),季增 3.6%、年增 2.4%,表現優於分析師預估中間值 (2.2%)。

上週五,美國商務部公布首季國內生產毛額 (GDP),年增率達 3.2%,較去年第 4 季的 2.2% 明顯增加。

根據路透社報導,部分交易商預估,若非農就業數據優於預期,美元將進一步走強;荷蘭國際集團 (ING) 外匯分析師 Chris Turner 表示,當前美元走強,新興市場表現疲弱,為「5 月賣股閃人」(Sell in May and go away)的市場格言,增添更多緊張情緒。

聯準會 (Fed) 決策小組–聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新貨幣政策會議會後聲明指出,美國勞動市場強勁,失業率維持在低點,經濟活動穩健成長;與會官員一致同意,將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 區間不變,整體及核心通膨率,皆低於目標值 2%,對於利率決策一事,仍將保持「耐心」。

自 2015 年 12 月以來,Fed 已連續升息 9 次,今年迄今則按兵不動;在 Fed 公布本次利率決議前,美國總統川普再度於推特發文,「建議」Fed 應降息 1 個百分點,如此一來,美國經濟可望「如火箭一般向上衝」。