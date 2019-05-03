〈每日外資外匯觀點〉美國就業數據公布前 美元進行防禦性走勢

周四美國公布工廠訂單等數據表現良莠不齊，但美元指數依然延續漲勢；英鎊則在英國央行宣布按兵不動但放出鷹派論調後出現大幅震盪，收復 1.3 關卡，市場關注周五就業數據公布。

美國聯準會主席鮑爾周三表示，美國通膨水平可能受到暫時性因素的壓抑，沒有傾向升息或降息的傾向，意味著利率政策可能會按兵不動一段期間，帶動美元反彈，一度來到 97.86 高點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 的 FedWatch 項目顯示，利率期貨顯示，交易員認為美國年底下調關鍵貸款利率的可能性由 61% 降至 53%。加州矽谷銀行資深外匯交易員 Minh Trang 表示，儘管降息的預期降低不少，但市場仍傾向認為美國聯準會的下一步舉措是降息。

蒙特利爾銀行資本市場歐洲外匯策略主管 Stephen Gallo 表示，明日就業數據公布前，美元仍處於防禦狀勢，走勢基本維持穩定。

高盛資深美國投資策略師 Abby Joseph Cohen 表示，低通膨、低利率和貨幣政策的時期已經過去，市場應該要關注的是經濟和獲利。

英國央行周四維持利率不變，並暗示需要不只一次升息以實現通膨目標，漸進且有限地持續收緊貨幣政策將是適當的。

此次英國央行利率決策全數通過維持不變，荷蘭國際集團認為，英國央行上調經濟成長速度預期並暗示升息可能性，表明其正在為 2019 年下半年升息做準備。

法國農業信貸銀行策略師 Valentin Marinov 表示，英國央行對通膨抱持謹慎態度，英鎊多頭可能會缺乏熱情。