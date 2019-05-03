全球央行們又開始瘋黃金 同時減持美元儲備

各國央行持有資產出現賣美元買黃金的趨勢，尤其以俄羅斯和中國為首的央行們，第一季共買進 145.5 噸的黃金，創下六年來新高。

世界黃金協會 (WGC) 發布的報告中指出，第一季全球央行黃金儲備增加 145.5 噸，比去年同期成長 68%，俄羅斯央行仍是黃金市場最大的買家，同時調整外匯儲備比重，減持美國公債以去化美元儲備。

來自各國央行的黃金買家，主要是希望外匯儲備減少對美元的依賴，而且黃金占外匯儲備的比重通常低於西歐國家，除了哈薩克和土耳其等常態性買家，此外，卡達和哥倫比亞也大量購買黃金，就連 2014 年以來從未收購黃金的厄瓜多央行，也在今年第一季首度買進。

世界黃金協會（World Gold Council）市場情報主管 Alistair Hewitt 表示，各國央行對黃金強勁的需求持續，預期今年將是全球央行另一個「黃金年」 ，如果購買量達到 2018 年的水平，將令市場驚喜

今年第一季全球黃金需求量 1053 噸，儘管年增 7％，但較上季則減少 17％。中央銀行的購買一直是黃金的關鍵支撐，有助於抵消金條和金幣投資者以及金屬工業用戶的需求下降。

在黃金需求減弱及美元上漲下，近期金價走勢大受壓抑，今年以來黃金價格已下跌 1％，周四倫敦交易價格約為每盎司 1270 美元，是 4 月 24 日以來低點；元月大量流向 SPDR 黃金 ETF 的資金，近期快速撤出，已將今年以來淨流入金額全數吐出。

四月資金加速撤出黃金 ETF，已抵銷第一季的淨流入。（來源：Bloomberg）

Kitco 網站分析，美股有「五月賣股」的魔咒，投資人要到夏季底才重新站回買方，而美股的季節性利空，對於具避險屬性的黃金來說，則將是季節性的利多。