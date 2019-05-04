貴金屬盤後─黃金收高9.30美元 美元下滑支撑黃金上揚

黃金期貨週五上漲，自昨日的大幅跌勢中反彈，但本週仍下跌，為六週來，第五週週線收低。

美國公布 4 月新增就業 26.3 萬人，優於預期，失業率下降至 3.6%，創 49 年低點。

但美元指數下跌 0.3%，美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

美元對就業報告的反應，呈現倒 V 字型走勢。先是上漲，隨後投資人了解就業報告並不如標題數據強勁，美元反轉走低。

6 月黃金上漲 9.30 美元，或 0.7%，收於每盎司 1281.30 美元，本週則下跌 0.6%。

7 月白銀上漲 36.1 美分，或 2.5%，至每盎司 14.978 美元，本週下跌 0.7%。

供應管理協會 (ISM) 公布 4 月服務業指數為 55.5，創 2017 年 8 月以來低點。分析師說，就業報告強勁，但服務業指數不佳，顯示經濟仍具有小幅壓力。

週四，黃金創 2019 年最低收盤水準，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三暗示不會降息，美元上漲，對黃金構成壓力。

世界黃金協會 (WGC) 週四公布，第一季全球黃金需求較去年同期上升 7% 至 1053.3 公噸。但黃金本週仍下跌，資金轉向股市，便得黃金受到壓力。

此外，中美貿易協定接近完成，進一步推升了股市，黃金則走低。

其他金屬方面，7 月白金上漲 2.4% 至每盎司 874.80 美元，本週下跌 3.2%。6 月鈀金上漲 1.1% 至每盎司 1358 美元，本週則大跌約 6.2%。

7 月銅上漲 1.4% 至每磅 2.819 美元，本週下跌 2.4%。