貴金屬盤後─降息預期冷却 黃金收低12.20美元 創12月以來最低收盤

黃金期貨週四創今年以來最低收盤水準，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三淡化了短期內降息展望，帶來利空。

分析師說，投資人預期 Fed 將傾向降息，但鮑爾在記者會上，對經濟評估樂觀，降息希望因而破滅。

6 月黃金下跌 12.20 美元，或 1%，收於每盎司 1272 美元，創 12 月 24 日以來，交易最熱絡合約最低收盤水準，盤中低點為 1267.30 美元。

7 月白銀下跌 11.2 美分，或 0.8%，至每盎司 14.617 美元。

週三，黃金亦收低，並於電子盤交易中，擴大跌幅。鮑爾在記者會中，形容通貨膨脹壓力偏低，只是暫時現象，降息預期因而冷却。

分析師說，鮑爾不擔憂通貨膨脹偏低，短期內，無意降息，美元因而上漲。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

週四，黃金收盤時，美元指數上漲 0.1%。

世界黃金協會 (WGC) 週四公布數據顯示，第一季，全球黃金需求較去年同期上升 7%。但分析師說，一年前需求異常疲弱。

週四，美國公布 4 月 27 日結束的一週，美國初次申請失業金人數為 23 萬人，連續第二週守在三個月高點。分析師預估為 21.5 萬人。該數據公布後，黃金與其他金屬少有變動。

其他金屬交易方面，7 月白金下跌 23.20 美元，或 2.6%，至每盎司 854.20 美元。6 月鈀金下跌 1.20 美元，或約 0.1%，至每盎司 1343.20 美元。

7 月銅下跌 2.2 美分，或 0.8%，至每磅 2.780 美元。