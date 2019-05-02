黃金能擺脫美元支配？這兩大「需求」可能提振金價

長期以來，由於黃金價格以美元計價，兩者之間通常呈現負相關走勢。然而過去幾個月來，儘管美元指數長時間處於高位震盪，但工業品和避險需求上升，加上投資者對全球經濟放緩的擔憂增加，皆為金價提供良好支撐。

全球工業品需求上升

美元走強容易引起黃金投資者的擔憂。黃金分析師 Clif Droke 表示，近來一些基礎金屬與原油等工業品的需求增加，支持了黃金走勢，也就是說，黃金不只單純受美元走勢牽動

今年全球市場飽受經濟增長放緩擔憂，然而，總體上來說，工業金屬價格走勢仍屬良好。其中，銅價與金價走勢具有某種程度相關性，其近幾個月出現修復行情，強勁走勢引起了市場關注。

從 CRB 工業原物料即期價格指數與金價走勢圖來看，兩者價格都處於長期向上趨勢，顯示在全球經濟放緩的情況下，工業品仍出現上漲情勢，並未受到顯著衰退影響。

黃金價格與工業品價格指數 (圖：Yardeni Rch)

此外，Droke 認為，原油價格走強亦反映市場對於工業品需求的增加，比起黃金與其他原物料，原油價格較不受美元走勢影響，這意味著工業品價格的上升是受到市場真實需求的驅動，不僅僅是貨幣的疲軟。由此可推論出原油價格上漲預示了金價走強。

原油價格走勢 (圖：Bigcharts)

避險需求

市場對於全球經濟的擔憂日漸增強，從金價相對美股的表現便可看出。以標普 500 為例，當黃金相比標普 500 的表現較強時，基金經理人更願意購買與黃金掛鉤的 ETF，在未來可能進一步推升黃金走勢。Droke 預期可能會發生在今年春末。

黃金相對 S&P 500 表現 (圖：StockCharts)

此外，全球受到歐元區經濟增長放緩，以及美國公債殖利率曲線倒掛引發對美國經濟前景的擔憂，皆足以在短期內增加黃金的避險交易，推升黃金走勢。像是近來全球最大黃金 RTF SPDR Gold Trust(GLD) 持倉量的增加，顯示黃金 ETF 需求提升，黃金對於金礦類股價格的敏感度，為其短期上漲提供了支撐。

從長期趨勢來看，美國財政部公布的財政赤字規模亦支撐了金價上漲。美國財政部 3 月底公布的 2 月的財政預算赤字達到 2340 億美元，年增近 200 億美元，創下歷年來月財政赤字預算規模新高。

投資者對全球經濟的潛在擔憂增加了對黃金的長期避險需求，自去年秋季來便持續反映在黃金 ETF 的增倉中。