〈報稅看這裡〉信用卡繳稅逾9成 「繳稅神卡」一張表大比拚

5 月報稅季已經到來，據財政部統計去 (2018) 年數據，透過信用卡繳稅已經超過 9 成，許多納稅義務人引頸關注市場上是否出現「繳稅神卡」，為自己賺取更多回饋。像是玉山銀行 Pi 拍錢包信用卡繳稅金額 20 萬元以內均享 1% P 幣回饋，號稱今年的繳稅神卡；部分銀行提供的超商禮券、刷卡金也相當吸睛，推算回饋率上看 2-6%，不過不少銀行有限定回饋名額，想要搶回饋，可要趁早繳稅。

以信用卡繳稅，最大的特色就是不用立即繳款，以今年來說，國稅局統一於 6 月 6 日向銀行請款，再依照每人信用卡結帳日不同，陸續收到帳單，換句話說，從申報繳稅到真的掏出錢繳稅最長可以差距近 3 個月，不過此類算法並不適用於以信用卡在超商繳稅。

繳稅享刷卡金、超商禮券、紅利點數等回饋

中信銀打破去年取消信用卡繳稅回饋的狀況，於 4 月 12 日推出「商旅鈦金卡」，喊出繳稅享 0.3% 回饋，無上限，震撼市場；4 月 30 日玉山銀與花旗銀也宣布繳稅同享回饋，與中信銀較勁意味相當濃厚。「玉山 Pi 拍錢包信用卡」繳稅享 1% P 幣回饋，上限 2000 P 幣，以此換算等於稅款金額在 20 萬元以內都適用，不過記得要登錄活動才享回饋；「花旗全卡別」繳稅享 0.5% 現金回饋，上限 1000 元，限前 20 萬名登錄活動。

Money101 表示，偏好現金入袋的民眾，除了「中信商旅鈦金卡」、「玉山 Pi 拍錢包信用卡」、「花旗全卡別」提供繳稅回饋以外，部分銀行提供的超商禮券、刷卡金也相當吸睛，民眾可依據稅額級距來選擇繳稅信用卡。

繳稅金額為 5000 元以下的民眾，可以善用多家銀行推出的不限稅額，繳稅即享 50 元或 100 元刷卡金回饋，像是合庫以及台銀以指定行動支付綁定信用卡繳稅，即回饋 100 元刷卡金，舉例來說，若今年繳稅金額為 5000 元，回饋率就為 2%，當稅額越少，回饋率越高。

繳稅金額落在 5000 元到 9999 元之間來試算，「中信商旅鈦金卡」提供 0.3% 回饋，回饋金可領到 15 元到 30 元；永豐銀提供全卡友以 Apple Pay 到全家便利商店繳稅享 300 元回饋金，回推回饋率可達 3% 到 6% 之間，不過僅限 3000 名，要手刀去繳稅。

另外，土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、兆豐 6 家銀行 JCB 持卡人以台灣行動支付 APP「HCE 手機信用卡」完成繳稅，可獲得 50 元刷卡金，回饋率約莫有 0.5% 到 1% 之間，限量 2 萬名。

若以稅額落在 1 萬元上下來試算，除了上述優惠以外，永豐新戶以網路繳稅滿 1 萬元也可享 300 元刷卡金，回饋率最高可達 3%；星展全卡友繳稅達 1 萬元，享 100 元刷卡金，最高可享 1% 回饋。

華南銀則以繳稅也享紅利點數為誘因，鼓勵持卡人多刷卡，只要 5、6 月的一般消費高於繳稅金額或是加計稅額超過 6 萬元，即可享紅利回饋，上限 5000 點紅利。

Money101 金融比較平台表示，選擇一張適合自己的繳稅神卡之前，應先了解今年須繳多少稅額，接著再將比較重點放在各家銀行祭出的紅利點數或刷卡金回饋率、了解繳稅 0 利率分期的稅額門檻，或是抽獎獎品是否有吸引力等因素來挑出今年的繳稅信用卡。