美元指數創近兩年高點,引發新興市場一陣恐慌,台股也受影響,尤其以中小型股為主的櫃買指數率先跌破月線,出現今年大漲以來的輪流修正,電子股似乎熄火;所幸金融股轉強支撐指數。在日及周 KD 值向下修正中,台股進入整理,等待在反攻契機。

從四月中旬以來美國企業財報陸續公布,約有超過七成符合或超過預期,重量級股包括亞馬遜、微軟、福特… 都算不錯,使得標普及 Nasdaq 指數屢創收盤歷史新高,道瓊受先前波音影響這次還未能創收盤新高。倒是先前大漲的半導體股如英特爾、德儀季報表現不錯但對後市卻保守,股價大跌,主要也是像費半指數今年以來一度大漲超過四○%,漲多對利空抵抗力就轉弱,所以費半指數成為美股主要指數中過去一周修正最多者。

另一方面,上周美國公布第一季經濟成長率高達三.二%,遠高於市場預估的二.三%,顯示美國經濟經過去年下半年美中貿易大戰走低後,又回復生機,也刺激全球資金湧向美國股市及美債,美元指轉眼間已站上九七.八以上的近兩年最高點,成為全球超強貨幣。美國企業約有一半獲利來至海外,美元太強是否將影響後續美企盈餘必須追蹤。

低檔具有不弱支撐

美國經濟狀況表現優,支撐股市在歷史高檔附近。未來蘋果、Nvidia、高通等將公布財報,預期屬中性。當然這次三月中旬以來美股帶動全球股市上漲,主要就是聯準會釋出不升息及停止縮表利多;加上澳洲、紐西蘭、加拿大、印度等國家都傾向停止升息或降息、歐洲央行也可望停止縮表,令全球資金再度滿溢,本周聯準會又要說話,在美國超乎預期的經濟成長率下,其動向如何至關重要!在此之前美股多頭走勢不變。美股三大指數目前仍在十日線上下,只要道瓊二六○○○點、標普二九○○點及 Nasdaq 八千點關卡未跌破前都屬強勢。

美股超強,經濟不振的歐股也不錯,德國及法國乃至西班牙及希臘等股市都還在十日線之上;亞洲印度及新加坡則創新高,馬來西亞及印尼表現較弱勢;拉丁美洲股市只有巴西獨強,總的來看,全球股市約有一半都還在十日線之上表現不錯。倒是大中華地區的中國深滬股市從四月上旬就進行整理,北上資金出現近兩年來最大賣超動作,上證指數近期連續拉回破月線,似乎有向季線三千點測試支撐的可能,深圳股市亦同。不過滬深三○○指數較抗跌,跌破十日線後出現抵抗力道,主要在於權值股茅台、中國平安保險、工商銀行等首季獲利讚相對抗跌,未來仍須持續追蹤。其實從美國的尖牙股、中國的股王及高權重股近期表現較不錯來看,全球資金寬鬆還是以擁抱權重股為主。

市場向來有五月賣股走人(Sell in May and Go Away)說法,惟過去幾年因市場資金充沛,推升股市行情,以近十年五月股市走勢來看,漲跌機率約一半,外資認為近期在美元走強下,已牽動阿根廷、土耳其等脆弱市場走弱,持有新興市場資產,不再像先前美元弱勢時安全。而台股也受影響,雖美股還是強勢,但上周下半周開始外資就連續賣超,且期貨多單降至六萬口以下,接下來要看五萬口關卡是否守穩?

金融、傳產伸出援手

其實台股四月份指數收紅(三月收盤是一○六四一點),是連續第四個月月線收紅,據統計,從二○○一年以來,台股有七次指數四連紅,第五個月指數收紅有四次、收黑三次,即多頭稍有勝算;而第六個月月線收紅機率達八五%,收紅機率相當高。五月份是繳稅季節,一般大股東賣股繳稅情況常出現,不過只要國際股市未連續大跌,台股今年以來漲幅也不是很大(詳見附表),且季線已在一○四六○點交叉穿越年線,低檔具有不弱支撐。

