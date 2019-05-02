〈每日外資外匯觀點〉美元「烏托邦」式漲幅有些過頭了

周三美元遭遇三大風險事件，美國公布小非農、4 月 ISM 製造業採購經理人指數 PMI 以及聯準會利率決議，在經濟數據不如預期下，美元指數一度跌破 97.15；但在聯準會主席鮑爾表示，聯準會可能在較長時間內維持利率不變後，美元指數快速拉升至 97.6 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

鮑威爾示，預期美國通膨率接近央行目標 2%，目前的政策立場是恰當的，利率並無強有力的理由朝向升息或降息發展，意味著利率仍將在未來一段期間內維持按兵不動。

經紀商安達市場分析副總裁 Dean Popplewell 表示，日前公布的美國通膨數據欠佳，美元自高點拉回整理，雖然美元在經濟基本面承受壓力，但投資人仍在美元拉回時買進。

投行 Jefferies 匯市全球負責人 Brad Bechtel 指出，由於美國經濟呈現彈性，相對較高的利率水平和各國央行追隨聯準會今年放鴿的腳步，使得美元指數反彈，預期美元仍將受到市場青睞。

法興銀行匯市策略全球負責人 Kit Juckes 表示，即使聯準會按兵不動，美元仍是 G10 貨幣中收益最高的，而且從 CFTC 數據看，對美元多頭押注的部位較空頭差值，創下 2016 年下半年以來的新高。

但也有分析師不看好美元走勢，野村證券匯市策略師 Jordan Rocheste 預期，過去一周中美股和美元雙雙走強，本周漲勢將面臨考驗。

摩根士丹利和高盛兩大投資預期今年底歐元兌美元將反彈到 1.2，摩根士丹利表示部分助力來自美元大幅下跌；德商銀行策略師 Ulrich Leuchtmann 也認為，目前美元「烏托邦」式的漲幅有些過度了。