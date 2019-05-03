紐約匯市—Fed降息機率下降 就業報告在即 美元走揚

週四 (2 日) 交易，美元兌多數貨幣上漲，係因 Fed 主席鮑爾(Jerome Powell) 發表對美國通膨的看法後，交易員削減了對 Fed 降息的賭注，且市場靜待明日美國公布就業報告。

英國央行提高成長預期，但警告脫歐會持續讓貨幣政策前景不明，英鎊因而走跌。一些歐洲市場結束週三休假日 (5/1) 重新開盤，所以成交量上升，但中國和日本市場本週剩餘日子仍持續休市。

自鮑爾週三在新聞發布會上表示，拖累通脹的因素可能是「暫時性的」，且他認為目前利率沒有朝任一方向前進的理由，之後美元又恢復活力。

加州矽谷銀行資深貨幣交易員 Minh Trang 表示，「這讓討論降息的聲浪小了一些，但市場仍傾向認為 Fed 下一波行動會是降息。」

根據芝加哥商品交易所的 FedWatch，利率期貨暗示，交易者認為 Fed 年底調降關鍵放款利率的機率為 53%，比例較週三的 61% 下降。

ICE 美元指數上升 0.14% 至 97.83。

稍早由於德國零售銷售萎縮程度低於預期，且德國至西班牙的 PMI 調查廣泛符合預期，支撐歐元上漲，但隨後吐回漲幅，歐元兌美元轉而下跌 0.19% 至 1.1173 美元。

與此同時，英國央行決議維持利率在 0.75% 不變後，英鎊兌美元自 2 週高點回落，英國央行並強調，由於擔心尚在進行的脫歐談判，決策者不急著升息。

英鎊兌美元下跌 0.18% 至 1.3025 美元。

日圓兌美元下跌 0.2% 至 111.18 日圓兌 1 美元。