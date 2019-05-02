〈分析〉一個詞就擊敗市場 鮑爾釋放五大鷹派觀點助漲美元

美元指數週三 (1 日) 急漲，分析師認為，聯準會會後記者會，主席鮑爾 (Jerome Powell) 簡單而明確的鷹派言論，快速提振了美元，也為未來美元繼續走強定調。

鮑爾釋 5 大鷹派觀點

FXStreet 分析師 Yohay Elam 撰文表示，鮑爾的鷹派觀點，可以總結為 5 點：

一、低通膨只是暫時的。鮑爾表示，推動通膨的因素，包括核心通膨率的下降，都是第 1 季的特殊情況，他認為，在今年晚些時候，通膨將回升至 2% 的目標，這些言論直接粉碎了降息的可能性。

二、將準備金率 (IOER) 下調僅是技術性的。鮑爾一開始就針對下調超額準備金利率或 IOER，並且明確表示，市場應該忽視這一點，聯準會的主要工具仍是聯邦基金利率。

三、對其他因素的樂觀評論。鮑爾認為美國經濟形勢良好，就業和增長數據都高於聯準會的預期，這比聯準會的乾稿更顯得樂觀。

四、全球均見改善。聯準會不僅承認低通膨，也認可國外風險降低。鮑爾說，有跡象表明中國和歐洲正在改善，英國脫歐也獲得延遲，加上美中談判正在取得進展。

五、不受政治影響。當記者問及美國總統川普的言論時，鮑爾直接否定了政治力的影響，強調聯準會的獨立性。

IOER 調整 (圖表取自 Zero Hedge)

暫時性是關鍵詞

在 5 大鷹派觀點之中，他對通膨的說法更是「重中之重」，直接引起了市場的風暴。在聯準會記者會前，美股市場原本持平，但他講完話後，市場快速變動：美元指數短線拉升近 60 點，來到今天高點 97.74。此外，美債殖利率下跌、股市下挫、金價下跌。

經濟學家特別關注鮑爾用的一個詞—暫時性 (Transitory)。

富國銀行主管 Michael Schumacher 說，這就是今天最重要的一個字。根據聯準會今天的說法，他們正坐在蹺蹺板的中間，而不是兩端，意味著他們不打算朝任一方向前進。但是市場並不相信，認為利率上漲的機率提高了。

美元指數

瑞銀 (UBS) 全球財富管理美國業務投資長 Mike Ryan 表示，之前有些人猜測，聯準會雖然會按兵不動，但多少會暗示將會降息，這種猜測顯然破滅了。

Bleakley Advisory 集團分析師 Peter Boockvar 認為，市場原本定價是降息，但鮑爾的說法是：「抱歉，我們不打算這麼做。」

3 大理由支持美元續強

未來美元是否可能轉強？FXStreet 分析師 Yohay Elam 表示，有 3 大理由將支持美元續強。

首先，市場原先的定價是錯的，通膨、核心 CPI 和平均物價指數 (GDP deflator) 的下降，為鴿派觀點創造了很高的預期，使之前的美元受到太多打擊。

其次，儘管全球改善，但美國仍是其中最大贏家，第 1 季 GDP 為 6 年來最佳，消費者信心高漲，就業市場強勁，更能吸引資金流入。

第三，流動性較低，日本正值黃金週休假，中國也在放五一小長假，其他金融市場都在過勞動節，低流動性更能放大市場波動。