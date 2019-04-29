〈每日外資外匯觀點〉超級周來報到 高度警戒美元兌日圓重演「閃崩」

金融市場本周進入超級周，投資人關注美國聯準會及英國央行利率決議；在經濟數據方面，美國非農報告出爐，歐洲公布第一季 GDP 等數據；此外，日本長達 10 天的長假，市場對新年期間「閃崩」事件重演提高警覺。

在超級周到來之前，BK 資本管理董事總經理 Kathy Lien 表示，上周五美國 GDP 年增率 3.2%，明顯優於市場預期的 2.3%，但在市場擔心通膨成長放緩將影響美國聯準會的樂觀情緒下，美元在高檔對此反應平淡。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Lien 認為，儘管美國經濟數據有所改善，但只有當這些改善能顯示市場對美國聯準會降息是錯誤的預期，美元才會繼續升值，此外投資人也須關注聯準會是否有淡化寬鬆政策的可能性，果真如此，也將有助美元升值。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，美國上季經濟成長表現出色，但通膨表現溫和，足以使美元在上周上漲後引發獲利了結，待賣壓出籠後，美國經濟成長的基本面，對美元仍然是利多。

為了防範今年新年假期「閃崩」事件重演，日本十天長假前，散戶投資人持有的日圓兌美元淨多單逼近四月中創下的新高紀錄，淨多單高達 20 萬 8613 口，合約價值約 20.9 億美元。

保證金交易公司 JFX Corp. 的總裁 Yoshihiko Kobayashi 表示，日圓兌美元淨多單大增，投資人對長假期間低成交量會導致匯率大幅波動的擔憂升高，除了提防閃崩事件重演外，也顯現出市場對美日在長假期間進行貿易談判的謹慎情緒。