紐約匯市—鮑爾潑冷水 降息機率下降 美元上漲

週三 (1 日) 交易，美元兌一籃子貨幣上漲，美國 Fed 主席鮑爾(Jerome Powell) 稱央行的貨幣政策立場很適宜，削弱了市場對降息的預期。

由於美國製造業活動報告令人失望，4 月份 ISM 製造業指數跌至 52.8，為 2 年半低點，美元早盤走跌，但隨後 ADP 報告顯示，美國工廠上個月勞工增加 27.5 萬人，為 9 個月來最多，抵銷製造業的悲觀。

華盛頓西聯商業解決方案公司資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，「鮑爾示意，通膨受到的壓力可能只是暫時的，此後美元轉升。鮑爾一席話偏離了今日 Fed 整體鴿派基調，變得較為鷹派。」

3 月時 Fed 示意今年不會再升息，加上海內外的經濟數據悲觀，引發市場臆測 Fed 是否可能降息以避免經濟衰退。然而鮑爾今日在政策會議後的新聞發布會上表示，「我認為我們現階段的政策立場很適宜，我們沒有看到推往任一方向的強勁理由。」

ICE 美元指數上升 0.21% 至 97.679。

根據芝加哥商品交易所集團的 FedWatch，利率期貨交易暗示交易者目前預期 Fed 年底降息機率 55%，較前一日 66% 機率下降。

美元 4 月漲勢部份來自兌歐元的匯率，因歐元區經濟放緩持續令人擔憂，但週二相較強勁的歐元區經濟數據讓一些對沖基金彌補歐元空頭部位，推升歐元到 1.12 美元以上。

鮑爾新聞發布會後，歐元續漲登上一週高點 1.125 美元，但隨後下跌 0.21% 至 1.11925 美元。

美元兌日圓持平在 111.415 日圓，但自 111 日圓的盤中低點反彈回升。

由於就業數據遜於預期，紐元是今日表現最糟糕的主要貨幣，紐元兌美元跌幅多達 0.8%，盤中低點達 0.6617，而匯價在 0.6626 時成交量最大。