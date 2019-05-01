百貨成庶民飲食激戰區 京站、微風松高美食街引入新品牌

為了吸引更多的人流，各大百貨業者在餐飲業態上不斷推陳出新，京站 (2942-TW) 旗下台北京站時尚廣場喜迎 10 周年，全新改造 B3 美食街，改裝後座位增至 800 個，而台北信義區微風松高近期也陸續導入美食街新品牌，包括日本築地市場名店、網購知名水餃首家實體店等，藉此做出差異化。

京站由於緊鄰台北車站和學生族群的補習街，一直是觀光客和年輕族群聚集的主要商場之一，此次迎接 10 周年，京站全新改造 B3 美食街，第一階段 5 月 3 日登場，第二階段於 6 月 28 日全面開幕，改裝後將用餐座位增至 800 個，並設置特色餐屋，以迎合拍照打卡的趨勢。

京站強調，美食街改裝後增加休閒感，打造如圖書館、村落和森林的三大用餐區域，現場甚至架設三角演奏鋼琴。

而在第一階段美食街開幕的 15 家品牌中，有 5 家是新進櫃，包括百貨首家 IG 打卡名店沖繩飯糰「飯飯堂」、文青風輕食品牌「小確幸紅茶牛奶合作社」、蔬食滷味「VEGE CREEK 蔬河」、知名麻辣鍋老鼎旺旗下「功夫銷魂麵」、自助鐵板料理「胡椒廚房 Pepper Lunch Express」等。

而微風松高在競爭激烈的信義區商圈中，不斷透過餐飲和休閒品牌做出不同的定位，近期陸續再導入美食街新品牌，且範圍涵蓋夜市和街邊名店，包括「基隆天婦羅」、「洋朵義式廚坊」、「魚君海鮮丼專門店」和「OH 霸手工大水餃」。

其中，比較特別是，魚君海鮮丼專門店主打跟築地市場同價位，且有別於原本東區門市，提供主題更加鮮明的海鮮丼。

另外， OH 霸手工大水餃是美食部落客評鑑為台中最好吃水餃之一，深獲台中在地人好評，沒有任何廣告行銷，僅透過口碑在網路銷售，此次在微風松高開店是 OH 霸首家實體店。

不過，OH 霸因客位區僅提供 9 張椅子，服務人員由店長一人服務，與日本知名節目深夜食堂風格相似，預料假日人潮將爆滿。