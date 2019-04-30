〈點數經濟夯〉LINE Points將全面改為一般點數 再也不怕點數過期

面對玉山 Pi 卡以 P 幣搶攻點數經濟來勢洶洶，LINE Pay 今 (30) 日也送出利多，針對不少消費者使用 LINE Pay，但所回饋的 LINE Points「限時點數」，一旦過期，就無法使用，為更活絡點數經濟生態圈，自今 (2019) 年 5 月 8 日起，使用中國信託 LINE Pay 聯名卡消費回饋的 LINE Points 將取消「限時點數」項目，全部改以 LINE Points「一般點數」回饋。

中國信託商業銀行指出，用戶手上仍持有的 LINE Points「限時點數」，也將全數轉換為「一般點數」，如此一來，消費者無需再擔心因不小心錯過點數使用期限而無法使用，預計將有 200 萬 LINE Pay 用戶受惠。

LINE Pay 與中信金 (2891-TW) 旗下中國信託商業銀行今日共同宣布，LINE Pay 致力打造行動支付生態圈，過去 LINE Points 回饋分為「限時點數」與「一般點數」，現行的「限時點數」回饋，主要用戶為中國信託 LINE Pay 聯名卡卡友，其「限時點數」到期時間依每一筆中國信託 LINE Pay 聯名卡消費請款日後入點，因此每一筆期限可能都不相同。

為使消費者使用 LINE Points 時更方便，省去反覆查詢，或是因其他原因錯過了點數使用期限，自今年 5 月 8 日起，所有使用中國信託 LINE Pay 聯名卡消費的回饋點數都會直接累計為「一般點數」，而且，在此之前已獲得、且尚未到期的「限時點數」亦將自動轉換為「一般點數」，如此一來，消費者無需再擔心因不小心錯過了點數使用期限而無法使用，未來用戶在 LINE Points 的使用方式與時間將更具彈性、更便利。

LINE Pay 表示，無論是使用中國信託 LINE Pay 聯名卡的消費，抑或是使用該聯名卡一卡通功能搭乘大眾交通工具所獲得的交通回饋（高鐵除外）等，所有 LINE Points「一般點數」回饋到期時間，均為最後一筆點數的入點時間再加上 180 日為準，若用戶持續使用中國信託 LINE Pay 聯名卡消費，所有累積的「一般點數」到期日將隨其之後消費的入點當日再往後延展。

舉例來說，今天刷 LINE Pay 聯名卡消費，獲得 LINE Points「一般點數」，回饋到期時間就是今天再加上 180 天，也就是 10/30 到期；但如果明天 5/1 又刷 LINE Pay 聯名卡消費，所有累積的「一般點數」，就隨之往後，等於所有點數都 10/31 到期，代表只要一直刷卡消費，所有點數的到期日就一直隨之往後。

LINE Pay 表示，此次轉換將不影響用戶已持有的點數數量及使用權益，未來用戶若有持續使用該聯名卡消費，幾乎無需擔心點數到期時間，點數運用上亦更具彈性，將更加深 LINE Pay 與用戶間的黏著度，此外，本次 LINE Points 項目轉換完成後，點數紀錄介面也會進行改版優化，消費者在查詢時能夠更清楚簡單確認。

至目前為止，LINE Pay 在台灣用戶數已超過 590 萬，並能在超過 11 萬個與 LINE Pay 合作的線上線下通路使用，已成為台灣最多人使用也最常使用的行動支付工具，本次 LINE Points 點數轉換，不僅整合 LINE Points 發放機制，讓用戶更能彈性運用點數，更藉此促進點數兌換正向循環，活絡點數經濟生態圈。