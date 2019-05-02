電商搶車商生意 奇摩購物推無卡分期買雙B外匯車服務

國內大型電商平台 Yahoo 奇摩購物中心今 (2) 日宣布攜手中租 (5871-TW) 和車博資訊，共推「外匯車」無卡分期服務，首波引進在國內高度受消費者歡迎的雙 B 品牌，不僅讓汽車銷售服務再升級，並藉此擴大無卡分期版圖，估將帶動今年無卡分期業績再翻倍。

奇摩購物指出，自去年 6 月正式推出無卡分期至今，業績累積破億元，以 30 歲以下的年輕族群為主力，並成功拉抬高單商品銷售，平均客單價為一般消費者的 7.5 倍。

奇摩購物統計，在超過 1600 件無卡分期品項中，以精品珠寶表現最亮眼，推出以來，客單價成長近 2 倍、銷量攀升 8 倍 。

車博資訊創辦人陳柏文也說明，有鑑於消費者對於外匯車的需求逐年提升，此次與奇摩購物、中租成為策略聯盟合作夥伴，共同推出外匯車無卡分期新服務，首波引進 BENZ 和 BMW，並完整把關汽車履歷。

除了奇摩購物中心新服務推出，台灣樂天市場也指出，今年以來「無卡分期」、「機車」等關鍵字較去年同期暴增 5 成，高單價商品分期服務是近期搜尋的大熱門，因此，瞄準大學生搜尋度較高的機車品項，與 YAMAHA 合作推出「山葉機車無卡分期商城」，藉此擴展對年輕族群的銷售版圖。