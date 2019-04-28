〈觀察〉越南開發商肯信回台搞餐飲 看到了什麼契機？

一提到「跳舞香水」、「麻布茶房」，是多數消費者都知道的知名餐飲品牌，過去 2 年經過原本的母公司展圓國際經營不善後，最終由肯信集團董事長郭毓庭斥資 2 億元買下；市場上餐飲集團不少，郭毓庭身為一個在越南從事開發的台商，為什麼在台灣卻是布局餐飲事業？原因在於，他著眼在餐飲搭上新南向發展的龐大潛力，而未來更目標直接跨入原料端，實現產地到餐桌的一條龍布局。

國內較大的餐飲集團，多半是在國內積極展店，到一定的店數後就會到中國甚至是美國開出據點，不過，很少業者想的是「新南向」，即便有在新加坡、泰國等地展店，也不同於郭毓庭在當地市場長久經營，更接地氣的經營模式。

郭毓庭在接手展圓國際旗下多個知名品牌如「跳舞香水」、「麻布茶房」、「鮨彩壽司」、「元定食」後，他直言，國內餐飲市場的確競爭相當激烈，品牌汰換速度也越來越快，以往可能可以紅 5 年的品牌，現在可能不到一年甚至 3 個月，因此，肯信著眼的是，將這些餐飲品牌的資源整合帶到海外，也藉此平台，積極培植本土品牌。

郭毓庭長年在越南發展工業區開發、碼頭管理、保全物業管理甚至是環保等事業，他身兼越南平陽省台商會長，以其豐富的經商經驗，他看的到是，製造業跟著新南向政策到海外布局，不見得在當地獲正向肯定，但若是餐飲，通常對國家形象有加分效果。

肯信餐飲目前擁有 7 個餐飲品牌全台共 21 家據點，海外則有在越南胡志明市「跳舞香水」，據郭毓庭的規劃，預計第四季會在澳洲布里斯本再開 1 家新據點；而在國內，除了持續規劃既有品牌的展店計畫，甚至要直接跨入原料端，引進國外的優質海鮮食材。

而掌握產地到餐桌為了什麼？背後理由是門店可進一步成為銷售食材的實體通路。

由於經營的思考模式與一般的餐飲業較不同，可看到現在的肯信餐飲運用集團內龐大資源，已發展出自家的 APP，當成「自己的自媒體」，這款 APP 甚至可以用來與其他有安裝此款 APP 的親朋好友免費通話。

即便餐飲事業現在還未轉盈，但郭毓庭想的是，在這個平台下，可以玩的活動不受限，且去年餐飲營收已達 3.75 億元，「最慘的狀況就是這樣了」，今年轉盈可期，後續也有轉型控股並 IPO 的計畫。

的確，肯信餐飲還是個正在調整體質中的餐飲業，店數比起其他同行也不算多，但集團背後實力雄厚，特別是郭毓庭的經商思緒相當靈活，未來會帶給消費者什麼驚喜？值得拭目以待。