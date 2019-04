【中信投信】印股連十周吸金 台股轉流出

台灣加權指數上周終於站上萬一大關,不過五月報稅季加上外資的五月賣股潮 (Sell in May and go away),使得台股出現賣壓。觀察上周亞股資金流向,台股由淨流入轉為流出,上周小幅失血 1.9 億美元。印度則連續十周獲得資金青睞,上周吸金 6.6 億美元。展望台股後市,中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,隨著大盤指數來到 11000 點,區間震盪將為正常現象,加上蘋果將於本周公布財報、美國聯準會利率會議即將召開,以及中美貿易進入第十輪協商,操作上以選股不選市較佳,看好 5G、TDDI、電動車、多鏡頭與生技等主題。

周俊宏表示,受到陸股今日表現較為疲弱影響,台股今日表現也由紅翻黑。展望後市,由於本周五一勞動節後陸股休市,加上國際方面,蘋果將於明日 (4/30) 公布第一季財報,本周還有中美貿易第十輪協商、聯準會利率會議、中國公布 PMI 數據等等。建議多觀察相關訊息,為長線進行佈局。

至於國內部分,周俊宏表示,不少金控本周將舉辦法說,近期金融股表現也相對獲買盤力挺,投資人可觀察法說後續,上述各消息都會牽動台股 5 月表現。

展望後市,周俊宏表示,儘管整體科技業庫存調整速度將延續到 2Q19 下旬,但在中國 3 月 PMI 重回 50,本月值得觀察的情況下,旺季不看淡。只是大盤指數來到相對高點,震盪難免,因此操作上選股重於選市。建議投資人挑選營收佳、展望正面,或是具轉機性的個股。趨勢上,持續看好 5G、TDDI、電動車、多鏡頭與生技等後市。

* 本文提及個股僅為說明之用,不代表基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。

本資料僅供參考,請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處,本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性;或因市場環境變化已有變更,投資標的之價格與收益亦將隨時變動,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證,投資人應自行判斷投資標的、投資風險,或尋求專業之投資建議,不應將本資料內容引為投資之唯一依據,若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責。本公司經理之基金,皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟並不表示絕無風險,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責投資之盈虧,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可前往本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書,歡迎索取。投資涉及新興市場部份,其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。中國信託投信獨立經營管理。