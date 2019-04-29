去年「負酬者」聯盟盟主反攻 中國A股基金今年大翻身

去 (2018) 年表現最差的「負酬者」聯盟盟主－－中國 A 股，去年下跌超過 3 成，今年上演大反攻戲碼，連帶推動投信發行的中國 A 股、大中華基金規模明顯回升，統計今年第一季海外股票型基金規模增加前 10 名，幾乎皆由相關基金包辦。

今年以來海外股票型基金規模增加排行前 10 名，A 股、大中華基金就包辦了 9 檔，分別為：摩根中國 A 股、復華中國新經濟 A 股、兆豐國際中國 A 股、群益中國新機會、國泰中國新興戰略、富蘭克林華美中國傘型之中國 A 股、保德信中國品牌、摩根中國 A 股 (美元)、摩根龍揚，光是這 9 檔基金，今年以來規模合計就大增 130.51 億元。

由於法人持續看多中國 A 股，投資人該如何挑選投資標的，參與後市漲升契機呢？投信業者建議，由於中國 A 股走勢向來與政策動向息息相關，建議挑選中國 A 股基金可著重布局於受惠產業結構轉型的新經濟概念題材及政策利多等主題。

中國 A 股於去年下跌逾 3 成，2019 年以來隨市場風險情緒好轉，加上因 MSCI 納入 A 股等利多，吸引長線資金回流翻轉頹勢，帶動今年來滬深 300 等主要指數漲幅逾 3 成。據統計，截至 2019 年 3 月份海外資金淨買入 A 股約人民幣 1300 億元，較去年同期大幅成長約 300%。

就基本面觀察，中國 3 月份多項經濟數據止穩回升，今年第一季 GDP 年增率 6.4%，工業生產及零售銷售則分別來到 8.5% 及 8.7%，總體經濟數據好轉，也讓中國經濟落底止穩訊號顯現。

復華中國新經濟 A 股基金經理人徐百毅表示，隨今年第一季財報陸續公布，基本面的重要性將再度被市場檢視，預估隨著下半年政策發酵疊加基期因素，績優藍籌股將成為企業獲利回升的主要受益者。

此外，徐百毅表示，中美貿易談判朝正向發展，以及中國 A 股在 MSCI 指數權重提升，都有利資金持續流入，也將是牽動後續市場投資情緒及籌碼面變動的重要觀察。