油價中止4年來最長連漲 但技術面後市依舊看好？

上週原油期貨剛結束 4 年來最長連漲紀錄。自上週一 (22 日) 以來，該商品價格暴跌 5%，是 8 個月以來首週下跌。在美國總統川普表示他要求 OPEC 採取行動以降低全球油價後，上週五 (26 日) 的跌幅擴大。

但 Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 表示，石油的跌勢不會維持太久，「自 2 月以來我就對非常看好原油，至今未變，」「它從 12 月至今的上升趨勢線依然完好無損，正好落在 63 美元。上週收盤價雖低於這個水準，但這並不意味著它結束了。」

6 月交割的原油價格跌破該趨勢線，收於每桶 62.87 美元。

Baruch 指出，「從 2 月開始還有另一條趨勢線，大約在 61 美元左右，」「只要它在技術面保持在 61 美元以上，就會出現黃金交叉，然後就會一路向上。」

他補充說，60 美元也是一個重要的心理關卡。他說，只要石油價格高於這個水平，就會有買家。

Chantico Global CEO Gina Sanchez 則對油價持謹慎態度，因為經濟面臨放緩。

她表示，「如果你退一步看整體走勢，事實上很多趨勢都顯示油價走跌。再看一下需求，需求也在下降，出口一直在下降，貿易也在下降。雖然跌幅非常緩慢，但它們的實上是朝著錯誤的方向前進。」

Sanchez 表示，這種走勢實際上反而有助石油市場，「現在它在供需兩方都呈周期性緊張，所以在夏季駕駛季開始時減輕負擔的任何事情都可能是件好事，因為事實上，從長遠來看，如果你今天認為高油價損害了需求價格，你實際上就不太會認為它會再往上漲。」

雖然 Baruch 看好原油，但他表示能源股陷入困境，「原油有個很好的上升通道，但它無法突破。現在我們處於該通道的底部，」「我擔心 XLE energy ETF (XLE-US) 確實會低於該通道趨勢線支撐，然後可能會走低。」

能源是唯一仍處於修正中的標準普爾指數。它已從 52 周高點下跌 15%，但較 12 月的低點反彈了 23%。