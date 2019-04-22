制裁豁免將終止 伊朗：美國無法讓我們的原油出口降至零

美國政府去年對伊朗祭出經濟制裁，禁止各國向伊朗採購石油，但給予包括台灣在內的 8 個經濟體豁免權；然而，據傳美國將終止豁免，進一步抑制伊朗原油出口；對此，伊朗半官方通訊社 Tasnim 引述不具名消息來源說法，稱美國無法讓伊朗原油出口降至零。

美國將終止伊朗原油豁免的消息，帶動油價漲至 2019 年以來新高，台北時間週一 (22 日) 晚間 7 點 07 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.29%，至每桶 73.62 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.04%，至每桶 65.36 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

除台灣外，另外 7 個取得豁免權的經濟體，分別為中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘。

路透社引述 Tasnim 報導指出，伊朗官方認為，無論美國終止豁免與否，伊朗的石油出口，都不會降至零，除非伊朗當局決定停止出口石油。

報導強調，伊朗當局一直在分析，有助帶動石油出口的各種可能情境與條件，且已採取必要措施，「在遏止敵人攻擊我國方面，我們有著多年經驗。」

華盛頓郵報消息稱，國務院官員透露，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 預計於美東時間 22 日上午，召開記者會，宣布終止豁免，將於 5 月 2 日生效。

在美國實施制裁前，伊朗是石油輸出國組織 (OPEC) 第 4 大產油國，平均日產量接近 300 萬桶，但受制裁措施影響，今年 4 月平均每日出口量，已減至 100 萬桶以下。