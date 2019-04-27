能源盤後—川普向OPEC要求降低油價 期油大跌近3%

週五 (26 日) 交易，原油期貨大跌近 3%，係因美國總統川普向 OPEC 喊話，希望油價下降，投資者權衡此舉造成的不確定性。

川普週五向媒體表示，「汽油價格正在下降，我打電話給 OPEC，我說你們得讓價格降下來。」

然而，《華爾街日報》報導，知情人士透露，OPEC 秘書長 Mohammed Barkindo 表示尚未與川普通過電話，沙國能源部長 Khalid al-Falih 也稱自己未與川普談判，此消息公布後，原油價格勉強脫離盤中低點。

但在原油期貨收盤後，川普發推特表示自己「和沙國與其他人談論過有關提高石油流量的事。」

針對川普發言為何會立即撼動期油交易， WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「市場對他的推文過度反應了，但他也能延長豁免權的到期日 (購買伊朗石油而不會遭受制裁的權)，還能透過美國戰略石油儲備來出售更多石油。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.91 美元或 2.9%，收每桶 63.30 美元。根據道瓊市場數據，WTI 原油期貨價格在連續 7 週收漲後，終於本週收低 1.2%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格大跌 2.2 美元或 3%，收每桶 72.15 美元。最前月契約本週小升 0.3%，為連續第五週收高。

Baker Hughes 公布數據後，原油期貨價格也拉回一些跌幅，因該數據暗示探鑽石油活動放緩。活躍的美國石油鑽井平台數量連續 2 週收低，本週減少 20 個至 805 個。

本週稍早，WTI 原油和 Brent 原油收盤價已經登上近 6 個月高點。

Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「很明顯，價格先前一段時間受到技術性『超買』，所以價格某形式急迫修正，但有鑑於市場條件還是支撐油價，因為 OPEC + 持續縮限供應量且美政府也更嚴格制裁伊朗，故石油價格的跌勢還有待觀察。」

美國戮力將伊朗石油出口量打至 0，決定 5 月 2 日豁免權到期後不再延後，激發近期原油漲勢，但 WTRG 的 Williams 認為，「在 OPEC 6 月開會前的這段期間，市場會因為與伊朗石油制裁相關的事實和傳聞起起伏伏。」

眼看美國制裁豁免權就要到期，但沙國能源部長 Khalid al-Falih 週四向媒體表示，中國「尚未」要求更多原油。Williams 認為，「說不定這表明中國拒絕再減少伊朗石油進口量。」

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